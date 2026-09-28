Житель Волковысского района похитил деньги с карт и счетов 52 абонентов мобильной связи

28 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Волковысского района похитил средства с карт 52 абонентов сотовой связи. Об этом сообщили БЕЛТА в Гродненском областном суде.



16 сентября 2026 года суд Волковысского района рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Волковыска. Судом установлено, что в июле 2024 года обвиняемый, будучи несовершеннолетним, в мессенджере Telegram вступил в сговор с неустановленным лицом и получил от него логин и пароль для доступа к игровому счету одного из популярных онлайн-казино. К нему была привязана банковская платежная карта потерпевшего. Обвиняемый осуществил несанкционированный доступ к этому счету и незаконно перевел с банковской карты потерпевшего денежные средства на свой игровой счет в онлайн-казино, потратив их на ставки.



Он же с августа по сентябрь 2025 года приобрел в интернете информацию о логинах и паролях для доступа в личные кабинеты абонентов одного из популярных операторов мобильной сотовой связи и получил доступ к их лицевым счетам и возможность распоряжаться находящимися на этих счетах денежными средствами. Далее в целях хищения обвиняемый, пользуясь услугой "Поделись балансом", неоднократно переводил со счетов абонентов сотовой связи небольшие суммы на подконтрольные ему лицевые счета, а в последующем вывел похищенные денежные средства за пределы финансового сервиса оператора сотовой связи и распорядился ими по своему усмотрению.



В результате преступных действий 52 потерпевшим абонентам сотовой связи был причинен имущественный вред на общую сумму более 4 тыс. рублей. До постановления приговора обвиняемый добровольно возместил причиненный ущерб в полном объеме.



Приговором суда обвиняемый признан виновным в хищении имущества путем модификации компьютерной информации, совершенном повторно, группой лиц по предварительному сговору. На основании ч.2 ст.212 УК с применением ч.1 ст.69 УК ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на 1 год, без лишения права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-