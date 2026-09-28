Житель Молодечненского района хотел приумножить сбережения и перевел деньги мошенникам

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 28 сентября 2026
Минск-Уручье Переменная облачность +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:24 В Гродненской университетской клинике выполнили 400-ю по счету пересадку почки Общество
16:09 Поджог машин на паркинге в Минске: подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело Регионы
16:04 Саудовская Аравия возобновила экспорт по нефтепроводу "Восток-Запад" В мире
16:02 В Ивацевичском районе работник АПК уничтожил 44 тонны семян кукурузы, возбуждено уголовное дело Регионы
15:58 Пресс-конференция о проведении осенних сельхозярмарок в столице и Минской области состоится в БЕЛТА 29 сентября Общество
15:56 Студотрядовское движение в Минской области в этом году объединило более 5,4 тыс. молодых людей Регионы
15:53 В Нидерландах впервые в истории страны была проведена эвтаназия двухлетнему ребенку В мире
15:47 Новый посол о сотрудничестве Беларуси с Сирией: от гуманитарных контактов до прикладной экономики  Политика
15:35 Номерной фонд белорусских санаториев планируют увеличить на 30%  Общество
15:31 Министры обороны Евросоюза не смогли договориться о передаче Киеву ракет Patriot  В мире
15:27 Цветочный мир из фоамирана. Выставка картин участницы проекта "Ее рук дело" открылась в Минске Культура
15:26 Цена не единственный аргумент. Нацагентство по туризму о популярности белорусских санаториев у россиян Общество
15:25 Из-за сильных дождей и наводнений в индийском штате Уттар-Прадеш погиб 81 человек В мире
15:25 Дьяченко высказался про секреты сохранения межконфессионального мира и согласия в Беларуси  Общество
15:21 Первые в Беларуси. В ПВТ зарегистрированы резиденты в статусе криптобанков Экономика
15:18 "Совместных проектов у нас очень много". Форум инициатив собрал в Гомеле женщин Беларуси и России Общество
15:13 Опрос: 50% украинцев больше всего беспокоит коррупция в стране В мире
15:10 Интернет для дома и семьи в одном тарифе - "#ВсёвДом Анлим" от А1 всего за 29 рублей в месяц Общество
15:09 Сеть пособников преступных иностранных кол-центров выявили правоохранители Общество
15:08 В Минском районе автомобиль наехал на лежащую на дороге женщину, она скончалась Происшествия
15:08 Чудо-товары, дешевый конфискат. О ловушках в соцсетях предупредили правоохранители  Общество
15:04 Кабмин Украины заявил о нехватке $75 млрд на военные нужды в 2027 году В мире
14:58 Жители 160 стран приезжали в Беларусь за медицинской помощью в 2025 году Общество
14:56 Задержан водитель, устроивший смертельное ДТП на трассе М1 в Жабинковском районе Общество
14:52 Житель Молодечненского района хотел приумножить сбережения и перевел деньги мошенникам Регионы
14:51 Беларусь сломала создаваемый Западом миф о закрытости и изолированности нашей страны - Селиверстов Политика
14:46 Там, где земля встречается с цифрой. Из чего состоит один день из жизни молодых специалистов "Белгипрозема" Общество
14:42 На портале "Е-Паслуга" появилась новая электронная услуга по учету доходов физлиц Общество
14:35 Военная безопасность государства всегда является одной из основных сфер - Белый Общество
14:24 Опрос: более 50% британцев выражают недоверие к действиям властей в сфере защиты свободы слова В мире
Все новости
Все новости

Житель Молодечненского района хотел приумножить сбережения и перевел деньги мошенникам

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
28 сентября 2026, 14:52

Житель Молодечненского района хотел приумножить сбережения и перевел деньги мошенникам

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе житель одной из деревень решил приумножить свои накопления и, попавшись на уловки мошенников, потерял деньги. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Мужчина в Сети наткнулся на фишинговый сайт (поддельную интернет-страницу, которая маскируется под известный банк, госучреждение и т.д.) известной онлайн-биржи. Переписку с сельчанином вели сразу несколько "специалистов биржи", предоставляя ему реквизиты для перевода денег. "За 20 дней общения потерпевший успел сделать два перевода на общую сумму около 900 рублей", - рассказали в УВД.

Сотрудники одного из банков выявили подозрительные платежи. Счет был заблокирован, тем самым мошеннические действия прекращены, а информация передана в ОВД. По факту мошенничества следователи возбудили уголовное дело.

"Ни одна настоящая биржа не просит переводить налоги или страховки на личную карту какого-то человека. Если вам говорят сначала заплатить, чтобы забрать свои деньги, - это 100% обман. В такой ситуации сразу прекращайте переписку. Не верьте обещаниям легкого заработка в интернете. Ваша бдительность - лучшая защита от мошенников", - подчеркнули в УВД.-0-
Теги
МВД Молодечно мошенничество
Новости рубрики Регионы
Нетрезвый мужчина в Бешенковичском районе повесил собаку на дереве, суд вынес приговор
Поджог машин на паркинге в Минске: подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело
Фото прокуратуры Ивацевичского района В Ивацевичском районе работник АПК уничтожил 44 тонны семян кукурузы, возбуждено уголовное дело
Фото Минского областного комитета ОО "БРСМ" Студотрядовское движение в Минской области в этом году объединило более 5,4 тыс. молодых людей
Фото из архива Первый в городе класс налоговой направленности появился в Могилеве
Фото из архива Брестская область заинтересована в активизации сотрудничества с Японией
  • Главная
  • Житель Молодечненского района хотел приумножить сбережения и перевел деньги мошенникам
    • Главное
    Руководство министерств, Администрации Президента и местная вертикаль. Подробности кадрового дня у Лукашенко 
    Лукашенко согласовал назначение десяти новых руководителей районов и дал им ценное напутствие
    Проверка боеготовности по поручению Президента продолжается в воинской части 120-й отдельной мехбригады
    Первые в Беларуси. В ПВТ зарегистрированы резиденты в статусе криптобанков
    Топ-новости
    "Двигаться вперед, не стоять на месте". Лукашенко обозначил главное требование для назначенных управленцев
    "Нужна мобилизация". Лукашенко напомнил о продолжении уборочной кампании 
    Лукашенко объяснил назначение силовика замглавы Администрации Президента и предупредил возможные спекуляции
    Военная безопасность государства всегда является одной из основных сфер - Белый
    Новый руководитель МАРТ: внутренний рынок и национальный производитель должны быть в приоритете 
    Новый посол о сотрудничестве Беларуси с Сирией: от гуманитарных контактов до прикладной экономики 
    Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 29 сентября. О чем предупреждают синоптики? 
    Новые правила по охране труда при проведении культурно-зрелищных мероприятий утверждены в Беларуси
    Беларусь сломала создаваемый Западом миф о закрытости и изолированности нашей страны - Селиверстов
    Пресс-конференция о проведении осенних сельхозярмарок в столице и Минской области состоится в БЕЛТА 29 сентября
    На учениях ОДКБ в России широко применяют БПЛА и робототехнические комплексы 
    Номерной фонд белорусских санаториев планируют увеличить на 30% 
    "Совместных проектов у нас очень много". Форум инициатив собрал в Гомеле женщин Беларуси и России
    МАЗ поставит автобусы муниципальному перевозчику во Владивостоке 
    Задержан водитель, устроивший смертельное ДТП на трассе М1 в Жабинковском районе
    Реклама
    С нами интереснее
    погода погода
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.