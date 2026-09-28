Житель Молодечненского района хотел приумножить сбережения и перевел деньги мошенникам

"Ни одна настоящая биржа не просит переводить налоги или страховки на личную карту какого-то человека. Если вам говорят сначала заплатить, чтобы забрать свои деньги, - это 100% обман. В такой ситуации сразу прекращайте переписку. Не верьте обещаниям легкого заработка в интернете. Ваша бдительность - лучшая защита от мошенников", - подчеркнули в УВД.-0-

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе житель одной из деревень решил приумножить свои накопления и, попавшись на уловки мошенников, потерял деньги. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.Мужчина в Сети наткнулся на фишинговый сайт (поддельную интернет-страницу, которая маскируется под известный банк, госучреждение и т.д.) известной онлайн-биржи. Переписку с сельчанином вели сразу несколько "специалистов биржи", предоставляя ему реквизиты для перевода денег. "За 20 дней общения потерпевший успел сделать два перевода на общую сумму около 900 рублей", - рассказали в УВД.Сотрудники одного из банков выявили подозрительные платежи. Счет был заблокирован, тем самым мошеннические действия прекращены, а информация передана в ОВД. По факту мошенничества следователи возбудили уголовное дело.