19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники БЭП из Гомеля при силовой поддержке ОМОНа с поличным при получении незаконного денежного вознаграждения задержали 44-летнего жителя Минской области. Подробности сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.



Фигурант был должностным лицом одного из градообразующих предприятий страны, специализирующегося на капитальном строительстве и ремонте. Как установлено, он наладил коррупционную схему и систематически получал взятки от директора коммерческой фирмы, занимающейся грузоперевозками, за благоприятное решение вопросов. "Так, в талоны к путевым листам грузовой техники вносились некорректные сведения о количестве отработанных часов для последующей беспрепятственной оплаты выполненных работ", - рассказали в УВД.



По данным начальника отдела УБЭП УВД Гомельского облисполкома Александра Хитуна, общая сумма незаконного вознаграждения составила почти 12,5 тыс. рублей.



Возбуждено уголовное дело за получение взятки в крупном размере. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.-0-