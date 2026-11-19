19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники БЭП из Гомеля при силовой поддержке ОМОНа с поличным при получении незаконного денежного вознаграждения задержали 44-летнего жителя Минской области. Подробности сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.
Фигурант был должностным лицом одного из градообразующих предприятий страны, специализирующегося на капитальном строительстве и ремонте. Как установлено, он наладил коррупционную схему и систематически получал взятки от директора коммерческой фирмы, занимающейся грузоперевозками, за благоприятное решение вопросов. "Так, в талоны к путевым листам грузовой техники вносились некорректные сведения о количестве отработанных часов для последующей беспрепятственной оплаты выполненных работ", - рассказали в УВД.
По данным начальника отдела УБЭП УВД Гомельского облисполкома Александра Хитуна, общая сумма незаконного вознаграждения составила почти 12,5 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело за получение взятки в крупном размере. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.-0-
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19 ноября 2026, 09:55
Житель Минской области задержан с поличным при получении взятки в крупном размере
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