Житель Минского района по указке аферистов дважды летал за границу ради "положительной характеристики"

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичного уголовного розыска задержали 41-летнего жителя Минского района, который оказался курьером телефонных мошенников. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.



Мужчине позвонили от имени "БелГИЭ". Ему сказали, что мошенники якобы завладели его личными данными и от его имени проводят незаконные финансовые операции. Жителю Минского района посоветовали написать заявление в КГК, чтобы избежать уголовной ответственности. В контрольном ведомстве ему должны были помочь и дать "хорошую характеристику". Мужчина испугался и стал безоговорочно выполнять требования "куратора", которого за ним закрепили.



Чтобы получить "положительную характеристику", житель Минского района встретился с двумя "внештатными сотрудниками КГК", забрал у них конверты с деньгами и дважды слетал за границу, чтобы передать неизвестным. Спустя несколько дней мужчине поступили новые координаты для встреч с ненастоящими сотрудниками КГК. Житель Минского района забрал деньги еще у двоих минчан, но вывезти за границу не успел - был задержан оперативниками. Удалось спасти более 80 тыс. рублей в эквиваленте. Деньги изъяты и будут возвращены владельцам. По этому факту проводится проверка.-0-