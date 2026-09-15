Житель Микашевичей работал наркокурьером, его приговорили к 10 годам лишения свободы 

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Фрунзенского района Минска рассмотрел уголовное дело в отношении 38-летнего неработающего жителя Микашевичей. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском суде.



В апреле 2026 года мужчина на одном из сайтов в интернете нашел объявление о заработке. Перейдя по ссылке, он начал общение с пользователем о работе, связанной с распространением наркотических средств и психотропных веществ. Договорившись о размере заработка, он получил от иных лиц организованной преступной группы координаты тайника, из которого забрал 4,4 грамма марихуаны. Часть свертков фигурант разложил по тайникам в Минске и Солигорске. При этом один сверсток взял себе для личного употребления. Кроме того, обвиняемый без цели сбыта приобрел еще 0,79 грамма марихуаны, которую хранил при себе.



Мужчина вину признал в полном объеме. Приговором суда он признан виновным в незаконных без цели сбыта приобретении и хранении наркотических средств. На основании ч. 1 ст. 328 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года. Он же признан виновным в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке и незаконном сбыте наркотических средств, совершенных организованной группой. На основании ч. 4 ст. 328 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на 9 лет со штрафом в 150 базовых величин. В соответствии с ч.ч. 3, 6 ст. 72 УК по совокупности преступлений путем частичного сложения основных наказаний и присоединения дополнительного наказания фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет со штрафом в 150 базовых величин (6 тыс. 750 рублей), с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима.



Приговор суда вступил в законную силу.-0-