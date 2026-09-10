10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Кобринского РОВД задержали 43-летнего жителя Кобрина, который хранил дома около 19 г марихуаны. Об этом сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома.
В беседе с правоохранителями мужчина пояснил, что на территории Кобринского района он нашел дикорастущие растения марихуаны и решил забрать их для изготовления наркотической смеси для личного использования.
Наркотическое средство изъято в ходе обыска. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК.-0-
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10 сентября 2026, 13:54
Житель Кобрина хранил дома марихуану. Его задержали сотрудники наркоконтроля
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