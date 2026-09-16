16 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В ходе специальной программы "Мак" сотрудники наркоконтроля Гродненского РОВД задержали гродненца, который выращивал на даче галлюциногенные грибы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В поле зрения оперативников наркоконтроля Гродненского РОВД попал 25-летний житель областного центра. Молодого человека заподозрили в культивировании запрещенных к обороту грибов. В ходе дальнейшей проверки эта информация подтвердилась.
Установлено, что в дачном доме парень оборудовал специальное помещение, куда поместил споры грибов, содержащих в своем составе опасные психотропные вещества псилоцин и псилоцибин. За своим урожаем он тщательно ухаживал. В итоге правоохранители изъяли без малого 5 граммов запрещенных веществ.
Действиям задержанного дана правовая оценка. За совершение этого преступления ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Как отметили в УВД, сотрудники милиции продолжают проводить мероприятия по уничтожению наркосырьевой базы, а также пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ растительного происхождения.-0-
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16 сентября 2026, 11:03
Житель Гродно выращивал на даче галлюциногенные грибы, его задержала милиция
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