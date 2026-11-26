26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения "Витязь" внутренних войск проводились оперативно-разыскные мероприятия по месту жительства 53-летнего жителя Глубокого, у которого было обнаружено оружие и боеприпасы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.



"В его квартире и гараже обнаружены и изъяты: пулемет образца 1940 года и дульное устройство к нему, предмет, собранный из составных частей винтовки "Маузер", пистолет, переделанный из стартового револьвера для стрельбы патронами к нарезному оружию, и более 300 боеприпасов различного калибра", - сообщили в пресс-службе.



Мужчина пояснил, что имущество досталось ему от умершего деда. Однако милиционерами установлено, что подозреваемый владеет навыками изготовления и восстановления подобного рода изделий и неоднократно являлся участником реконструкций событий Великой Отечественной войны.



Следователями возбуждено уголовное дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.-0-