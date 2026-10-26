Житель Бобруйского района выращивал дома коноплю

26 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля УВД Бобруйского горисполкома задержали 39-летнего жителя Бобруйского района. Мужчина в своем доме выращивал коноплю, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.
Он оборудовал специальное помещение. Во время осмотра правоохранители изъяли полимерные емкости с грунтом и растениями конопли, оборудование для освещения и вентиляции, датчики измерения влажности и температуры, систему полива.
Мужчина пояснил, что выращивал растение для собственного потребления. Устанавливается его причастность к сбыту наркотического средства.
Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.-0-