Житель Бобруйска обещал отремонтировать авто, но потратил полученные 5,5 тыс. рублей на личные нужды

27 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Бобруйчанин обещал двум жительницам Могилевского района ремонт автомобилей, взял деньги, но обещаний не сдержал. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.



Сотрудники УВД Бобруйского горисполкома выяснили, что женщин обманул 46-летний житель Бобруйска. Он предложил им услуги по ремонту и приобретению запчастей. Взял деньги и потратил их.



Когда женщины приехали забирать свои автомобили, то поняли, что стали жертвами обмана, и обратились в милицию. Общая сумма ущерба превысила 5,5 тыс. рублей. В отношении бобруйчанина следователи возбудили уголовное дело.-0-