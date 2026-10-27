27 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Бобруйчанин обещал двум жительницам Могилевского района ремонт автомобилей, взял деньги, но обещаний не сдержал. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
Сотрудники УВД Бобруйского горисполкома выяснили, что женщин обманул 46-летний житель Бобруйска. Он предложил им услуги по ремонту и приобретению запчастей. Взял деньги и потратил их.
Когда женщины приехали забирать свои автомобили, то поняли, что стали жертвами обмана, и обратились в милицию. Общая сумма ущерба превысила 5,5 тыс. рублей. В отношении бобруйчанина следователи возбудили уголовное дело.-0-
Регионы
27 октября 2026, 11:21
Житель Бобруйска обещал отремонтировать авто, но потратил полученные 5,5 тыс. рублей на личные нужды
Скриншот видео УВД Могилевского облисполкома
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