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"Жилье - вопрос первостепенного значения". В Воложине возводят три арендных дома для востребованных специалистов

Опубликовано:

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Регионы
24 сентября 2026, 17:19

"Жилье - вопрос первостепенного значения". В Воложине возводят три арендных дома для востребованных специалистов

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В текущем году в Минской области планируют ввести в эксплуатацию 126,3 тыс. кв.м арендного жилья. Возводятся дома с арендными квартирами для востребованных категорий специалистов преимущественно в райцентрах. А в списках востребованных - представители сельскохозяйственной отрасли, медицины, образования, культуры, лесного хозяйства, силовых структур и др. Для большинства из них обретение нового, комфортного жилья станет определяющим фактором закрепления на первом рабочем месте. В том, что наличие жилья во многом определяет привлекательность предприятия, организации, им располагающих, как и региона в целом, корреспонденты БЕЛТА убедились, побывав в Воложинском районе. 

Спасение от кадрового голода

Воложинский район сильно удаленным от Минска, безусловно, не назовешь. Для района это одновременно и хорошо, и плохо. Если говорить о преимуществах, воложинцам, которые могут добраться в столицу примерно за час, вполне доступны и ее торговля, и сфера услуг, и рынок труда. И вот чтобы препятствовать оттоку и без того дефицитных кадров в столицу, в райцентре было принято решение активизировать строительство арендного жилья. Ведь именно жилищный вопрос зачастую является решающим при закреплении специалистов. 

В июле этого года по улице Советской в Воложине был сдан дом на 60 арендных квартир. 

"Этот дом возводился для работников силовых структур, военнослужащих воинской части, которая базируется в нашем городе, сотрудников РОВД, отделения Департамента охраны и МЧС. Еще до начала строительства определились с запросом на количество квартир, поэтому после сдачи получили полное заселение новостройки", - рассказал заместитель председателя Воложинского районного исполнительного комитета Владислав Шупенько. 
Дом хоть и расположен в самом конце улицы Советской и соседствует с частным сектором, жизнь здесь бьет ключом. И особенный шарм территории придает многочисленная детвора, облюбовавшая игровую площадку. А если есть дети, значит, и у места есть будущее.

"Начали мы подобную практику еще в прошлом году, и первый арендный дом на 36 квартир ввели в г.п. Ивенец. Признаюсь, долго сомневались, выбивая площадку. Но строительство жилья для небольшого населенного пункта, пусть и городского типа, - это всегда знак того, что он не стоит на месте, а развивается. Ивенец был выбран еще и потому, что недалеко от него расположены воинские формирования, и городской поселок был оптимальным адресом для строительства жилья для данных военнослужащих, которые получили не только квартиры, но и всю имеющуюся в Ивенце инфраструктуру. Люди заселились, довольны, а исполком получил еще одно подтверждение успешности выбранной стратегии", - подчеркнул Владислав Шупенько. 

На этом строительство в Воложине не остановилось: сегодня здесь строят еще три дома (по 12 квартир в каждом) для представителей востребованных в районе профессий. Ввести в строй все три объекта местное РСУ-78 обещает к Новому году. 
"Для домов были выбраны различные площадки, все они расположены недалеко от центра Воложина, где сосредоточены магазины, поликлиника, учреждения образования. Все для удобства будущих жильцов, которые выбрали для себя труд на благо нашего района", - отметил заместитель председателя. 

Есть планы по строительству арендного жилья и на будущий год. Причем акцент здесь решили сделать на сельской местности. "В районе есть потребность в жилье для специалистов АПК, а также в нем нуждаются работники сельских социальных объектов. Поэтому в следующем году дом с арендными квартирами планируем возводить в Ракове, Ивенце, Першаях и Дубине. Квартиры эти пустовать не будут, ведь их количество формируется на основании заявок от организаций", - отметил Владислав Шупенько.

Очень важно и то, что такая форма поддержки специалистов не просто способствует их закреплению в регионах, но и решает для только начинающих свой трудовой путь серьезную финансовую проблему. "Построить жилье как нуждающемуся в улучшении жилищных условий для молодого специалиста через долевое участие, особенно, если он еще не успел создать семью и бюджет ограничен его одной зарплатой, непросто. Поэтому арендное жилье для него не просто панацея, а спасение и хорошая гарантия уверенности в завтрашнем дне. Поэтому строили и будем строить, подбирая наиболее перспективные и удобные для людей площадки", - резюмировал Владислав Шупенько. "Для нас это будет большой праздник"

Семья лесоводов Алины и Александра Глембовичей с маленькой дочкой Василисой - в числе тех счастливчиков, которые получат право заселиться в один из новых арендных домов. "Работаем в отрасли после распределения, приехали в Воложин в 2021 году. Я закончила Полоцкий колледж и сама являюсь уроженкой Гродненской области, а муж - выпускник БГТУ. Нас свела лесная отрасль: познакомились на работе, создали семью и не жалеем, что остались в Воложине. Нравится и коллектив, и город, который не стоит на месте. А вот проблема с жильем была для нас актуальна все эти годы - приходится арендовать однушку у частника. Платим 450 руб. в месяц и надеемся, что скоро переселимся в свою квартиру. Для нас это будет большой праздник", - рассказала Алина. 
Конечно, если бы не поддержка предприятия, то молодой семье, где мама находится в декретном отпуске по уходу за ребенком, выживать было бы непросто. "Согласно коллективному договору, работникам, арендующим жилье по договору, в полном объеме покрываем ежемесячную сумму затрат. И нам, безусловно, хотелось бы уйти от таких расходов, поэтому также заинтересованы в строительстве арендного жилья, в котором так нуждаются наши специалисты. А вместе с ними и лесхоз, заинтересованный сохранить перспективные кадры", - рассказал директор Воложинского лесхоза Владимир Ботян.

Юлия Руткевич представляет сферу здравоохранения и работает заведующей клинико-диагностической лаборатории Воложинской больницы.
"Работаю в Минской области с 2017 года. Интернатуру проходила в Молодечненской ЦРБ, а затем распределилась в Воложин. Конечно, сначала жить в маленьком городе после родного Гомеля было непривычно. Но добрые коллеги, размеренный ритм жизни райцентра, сам городок заставили изменить отношение и полюбить это место. А когда появилась семья, то поняла, что уже никуда не уеду", - рассказала Юлия. 
Поначалу девушке пришлось пожить в общежитии (больница располагает собственными общежитиями, где проводится ремонт, меблирование комнат и кухни), но после замужества и рождения ребенка ею было принято решение переехать под Молодечно, к родителям мужа. 
"Пока приходится ездить, хотя муж мой, например, работает в Молодеченской ЦРБ. Но я готова временно терпеть эти неудобства, так как не хочу менять место работы. Для нас созданы идеальные условия, лаборатория оснащена самым современным оборудованием, сформировался замечательный коллектив. Так что, получив квартиру, я буду счастлива", - отметила Юлия. 

Евгений Неверов из тех счастливчиков, кто уже стал обладателем арендной однушки в доме, который ввели в строй этим летом. Квартиру он успел обустроить и оценил новые условия.
"Жил в общежитии и разница, конечно, колоссальная. Светлый, хороший ремонт, просторные комнаты, широкие лестничные пролеты. Среди соседей - много коллег. Это создает настроение и дает возможность уверенно смотреть в будущее. Ведь жилье для любого человека - вопрос первостепенного значения", - отметил Евгений.

Елена ХАРЕВИЧ,
фото Сергея ШЕЛЕГА.-0-
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Воложин жилье репортаж
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