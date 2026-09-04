Жилье для многодетных и арендные квартиры. В каком микрорайоне Минска появится такой квартал?

Он добавил, что в столице будет точечно вестись и коммерческий жилстрой, хотя его объемы снижаются.
"У нас уже заканчивается проект "Минск Мир", который в следующем году будет завершен. Продолжается реализация проекта "Северный берег", где тоже еще будет строиться жилье. Также идет работа по развитию городов-спутников, - отметил Владимир Кухарев и пояснил, что на вчерашней встрече с главой государства шла речь, например, о развитии строительств в Смолевичах. - Сейчас мы планируем начать новый проект возле Заславля, уже отрабатываются эти вопросы. Для этого нам потребуется провести работу по системной перестройке стройкомплекса, особенно домостроительных комбинатов".
Президент поддержал озвученные предложения председателя Мингорисполкома в этом направлении. Владимир Кухарев отметил, что до конца года планируется завершить данные преобразования, чтобы стройкомплекс столицы в следующем году приступил к работе с новыми мощностями.-0-