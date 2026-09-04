Жилье для многодетных и арендные квартиры. В каком микрорайоне Минска появится такой квартал?

Строительная сфера Минска, по словам главы города, продолжает развиваться. "Мы приступаем к очень большому проекту - строительству района Зеленый Бор сразу за кольцевой дорогой в Партизанском районе. Это проект, который обеспечит строительство более 4 млн кв.м, но это будет не коммерческое жилье, а именно жилье для нуждающихся, для людей из социальной сферы, многодетных семей. Арендное жилье в большом количестве планируем там строить. Этот проект позволит обеспечить в течение ближайших 10-12 лет выполнение всех социальных обязательств Мингорисполкома по строительству жилья именно для таких категорий нуждающихся", - проинформировал Владимир Кухарев. Строительная сфера Минска, по словам главы города, продолжает развиваться. "Мы приступаем к очень большому проекту - строительству района Зеленый Бор сразу за кольцевой дорогой в Партизанском районе. Это проект, который обеспечит строительство более 4 млн кв.м, но это будет не коммерческое жилье, а именно жилье для нуждающихся, для людей из социальной сферы, многодетных семей. Арендное жилье в большом количестве планируем там строить. Этот проект позволит обеспечить в течение ближайших 10-12 лет выполнение всех социальных обязательств Мингорисполкома по строительству жилья именно для таких категорий нуждающихся", - проинформировал Владимир Кухарев.





Он добавил, что в столице будет точечно вестись и коммерческий жилстрой, хотя его объемы снижаются.

"У нас уже заканчивается проект "Минск Мир", который в следующем году будет завершен. Продолжается реализация проекта "Северный берег", где тоже еще будет строиться жилье. Также идет работа по развитию городов-спутников, - отметил Владимир Кухарев и пояснил, что на вчерашней встрече с главой государства шла речь, например, о развитии строительств в Смолевичах. - Сейчас мы планируем начать новый проект возле Заславля, уже отрабатываются эти вопросы. Для этого нам потребуется провести работу по системной перестройке стройкомплекса, особенно домостроительных комбинатов".





Президент поддержал озвученные предложения председателя Мингорисполкома в этом направлении. Владимир Кухарев отметил, что до конца года планируется завершить данные преобразования, чтобы стройкомплекс столицы в следующем году приступил к работе с новыми мощностями.-0-