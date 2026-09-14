Жилфонд Минска полностью готов к приему тепла - работы завершены на всех объектах

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Весь жилой фонд Минска готов к приему тепла. Об этом рассказал журналистам начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик, передает корреспондент БЕЛТА.



Согласно решению Мингорисполкома к предстоящему отопительному сезону был утвержден перечень мероприятий для выполнения в межотопительный период этого года. "Выполнены все запланированные работы по ремонту кровель, стыков, остеклению в жилфонде. Паспорта готовности получены на 100% объектов, включая входящие в состав товариществ собственников и ЖСПК. Таким образом, весь жилищный фонд города к приему тепла готов", - отметил Александр Раковщик.



Проведена большая работа энергетиками - поставщиками тепла. "Произведен ремонт всех котельных, ТЭЦ, трубопроводов, гидроиспытания и промывки систем теплоснабжения жилых домов, и в настоящее время завершается их заполнение химически очищенной водой. В этом году акцент сделан на замену трубопроводов больших диаметров. Всего предприятием "Минсккоммунсеть" до конца года будет переложено 55 км теплосетей и 87 км - "Минскэнерго". Причем все это трубопроводы больших диаметров, чтобы исключить возможность возникновения аварийных ситуаций", - пояснил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома.



В этом году в городе впервые произведена целенаправленная замена запорной арматуры, чтобы в случае аварии была возможность поэтапного отключения жилых домов. Также завершается процесс замены электрощитков, что также исключит аварийные ситуации.



"В прошлом году в зимний период фиксировалось более 200 случаев остановки электротранспорта. Поэтому приняты меры по замене элементов контактной сети, работы в этом направлении будут закончены до 1 ноября", - рассказал Александр Раковщик.-0-