4 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе жеребенок упал в колодец, на помощь пришли спасатели, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел сегодня утром в агрогородке Корма. По прибытии к месту вызова спасателей жеребенок находился внутри колодца на трехметровой глубине.
При помощи пожарных рукавов работники МЧС извлекли животное. Ветеринары ему не понадобились.-0-
Регионы
04 сентября 2026, 17:27
Жеребенок провалился в колодец в Добрушском районе, ему помогли спасатели
Фото Гомельском областном УМЧС
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