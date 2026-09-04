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Жеребенок провалился в колодец в Добрушском районе, ему помогли спасатели 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
04 сентября 2026, 17:27

Жеребенок провалился в колодец в Добрушском районе, ему помогли спасатели 

Фото Гомельском областном УМЧС
Фото Гомельском областном УМЧС
Фото Гомельском областном УМЧС
4 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе жеребенок упал в колодец, на помощь пришли спасатели, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел сегодня утром в агрогородке Корма. По прибытии к месту вызова спасателей жеребенок находился внутри колодца на трехметровой глубине.

При помощи пожарных рукавов работники МЧС извлекли животное. Ветеринары ему не понадобились.-0-
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