Желейные десерты, жидкие конфеты: опасные сладости выявили в продаже в Гомельской области

12 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская областная инспекция Госстандарта пресекла продажу ряда опасных кондитерских изделий, которые не отвечают техрегламентам Таможенного союза (ТР ТС) по безопасности. Об этом сообщили БЕЛТА в областной инспекции Госстандарта.



Как обратили внимание специалисты, в список запрещенной продукции попали желейные десерты, при производстве которых использовалась конжаковая мука (пищевая добавка Е425). "Данный компонент законодательно недопустим для использования в производстве желейных кондитерских изделий", - отметили в Госстандарте.



В черный список попали такие желейные десерты, как "Веселый напугай" ("Аллигатор"), "Мои питомцы (зоопарк)", "Мои питомцы (сова)", "Ланч-гами (Russian Combo)".



Еще одним опасным товаром признана жидкая конфета "Спрей зажигалка "Огонек". "Причиной запрета явилось то, что при производстве конфеты применялся подсластитель сукралоза (Е955). По ТР ТС использование этого вещества в данном типе пищевой продукции строго запрещено", - подчеркнули в областной инспекции.



Специалисты дали рекомендации родителям: "Если вы встретите такие десерты на прилавках магазинов, настоятельно рекомендуем отказаться от покупки и оградить детей от употребления этих небезопасных продуктов. Не покупайте сладости сомнительных брендов в виде шприцев, зажигалок и жидких спреев. Конфеты-спреи в виде зажигалок, шприцев, оружия или бытовой химии опасны не только химическим составом, но и формированием у ребенка неправильных поведенческих привычек, которые в дальнейшем могут создать угрозу причинения вреда их жизни и здоровья".-0-