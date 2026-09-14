"Здравствуй, минчанин!" В столице поздравили мам, чьи дети родились в День города





За сутки 12 сентября в Минске родился 21 малыш - 11 девочек и 10 мальчиков. Голос первой крошечной минчанки прозвучал в 2.09 в родильном отделении 6-й городской клинической больницы Минска.





Сегодня молодых мамочек, малыши которых родились 12 сентября в этом учреждении здравоохранения, приехал поздравить председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. "Рождение малышей - это подарок для ваших семей, дети станут украшением нашей жизни. Пусть они будут здоровы, а родителям хотелось бы пожелать сил, терпения, благополучия", - сказал глава города, вручив подарки каждой молодой маме. Тем мамам, которые с рождением третьего малыша стали многодетными, Владимир Кухарев напомнил о поддержке государства в решении жилищного вопроса. "Готовы строить жилье и предоставить вам первоочередную возможность", - заверил он.

Как рассказал председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич, в столице постоянно укрепляется материально-техническая база больниц, включая роддома и родильные отделения. "Не может не радовать, когда рождаются минчане. Радует вдвойне, когда они рождаются здоровыми. И мы делаем все возможное, чтобы малышей у нас было больше, включая обновление материально-технической базы. Планомерно ведется ремонт и, например, родильное отделение 6-й городской клинической больницы в следующем году ожидает реконструкция, благодаря которой он станет самым современным центром", - отметил он. Как рассказал председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич, в столице постоянно укрепляется материально-техническая база больниц, включая роддома и родильные отделения. "Не может не радовать, когда рождаются минчане. Радует вдвойне, когда они рождаются здоровыми. И мы делаем все возможное, чтобы малышей у нас было больше, включая обновление материально-технической базы. Планомерно ведется ремонт и, например, родильное отделение 6-й городской клинической больницы в следующем году ожидает реконструкция, благодаря которой он станет самым современным центром", - отметил он.

Юрий Горбич также подчеркнул, что среди молодых родителей столицы есть много тех, кто выбирает партнерские роды. А также тех, кто приезжает рожать в Минск из других стран, доверяя самое ценное столичным медикам. Юрий Горбич также подчеркнул, что среди молодых родителей столицы есть много тех, кто выбирает партнерские роды. А также тех, кто приезжает рожать в Минск из других стран, доверяя самое ценное столичным медикам.





Пока малыши спали, мы пообщались с мамами. Дочь Дарины Денскевич, родившаяся с весом 3230 г, уже успела прославить маму на всю страну как первая родившаяся в День города. Ей уже даже выбрали имя - Эвелина. "У этого имени много вариаций, это теплое, поэтому сразу очень понравилось. Когда увидела дочку, поняла, что оно ей очень подходит", - рассказала Дарина.

Семья Алеси Лисовской 12 сентября получила статус многодетной. "В День города родился сын. В нашей семье это третий мальчик, старшему уже шесть, среднему - два годика. Муж трудится в сфере IT, я - банковский работник, но главной своей миссией считаю материнство. Это и сложно, и прекрасно одновременно, ведь дети дарят нам самые теплые эмоции, безграничную любовь, благодаря которым трудности не замечаются", - рассказала Алеся. Семья Алеси Лисовской 12 сентября получила статус многодетной. "В День города родился сын. В нашей семье это третий мальчик, старшему уже шесть, среднему - два годика. Муж трудится в сфере IT, я - банковский работник, но главной своей миссией считаю материнство. Это и сложно, и прекрасно одновременно, ведь дети дарят нам самые теплые эмоции, безграничную любовь, благодаря которым трудности не замечаются", - рассказала Алеся.





По мнению многодетной мамы, в столице есть все условия, чтобы растить малышей. "Все рядом, все организовано для людей, для семей с детьми. Ну а больница, в которой мне посчастливилось рожать, вообще выше всяких похвал: здесь заботливый и внимательный персонал, домашняя атмосфера, где сразу восстанавливаешься", - поделилась мама.





Еще одна многодетная мама Екатерина Сербина считает, что для женщины очень важно, чтобы ее поддерживал муж, тогда многодетной быть совершенно не страшно. "Мне повезло: мой муж - моя опора, сильное плечо и вдохновение. Он трудится водителем, я - специалист в сфере телевизионных коммуникаций, а в период декретного отпуска активно развиваю свое хобби - фотографирую деток. Мне нравится наблюдать за семьями с малышами, это здорово, когда молодые люди хотят иметь здоровую, крепкую и многодетную семью. А в Минске есть все, чтобы растить детей, поэтому для нас самое главное, чтобы они были здоровы", - отметила Екатерина.-0-





Фото Ярослава Зарецкого

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Здравствуй, минчанин!" - в Минске проходит акция, приуроченная к Дню города, в ходе которой принимают поздравления мамы, чьи дети родились в столице 12 сентября, передает корреспондент БЕЛТА.