17 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сеть физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) Брестской области расширится в 2027 году. Такая информация озвучена во время заседания Брестского облисполкома с участием делегатов Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.



"Здоровье нации начинается не в поликлинике, а на стадионе и в спортивном зале, поэтому строительство и обновление спортивных объектов продолжим. В Брестской области 30% населения занимается физической культурой и спортом. Для развития спортивной инфраструктуры в текущем году веден в строй многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в Ганцевичах. Подобные объекты в следующем году появятся в Ляховичах (с бассейном) и Дрогичине (без бассейна). Начато строительство плавательного бассейна в городе Высокое Каменецкого района", - перечислил заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко.



В юго-западном регионе в этом году по республиканскому социальному проекту по поддержке спорта и здорового образа жизни "Спорт для всех" совместно с Президентским спортивным клубом открыто восемь многофункциональных спортивных площадок. Их оборудовали в Бресте, Малорите, Брестском, Березовском, Ивацевичском, Кобринском и Столинском районах. До конца года появится еще две: в Ивановском и Лунинецком районах.



Для улучшения условий для игры в футбол обновлено покрытие на стадионе "Юность" в областном центре. В процессе замены - покрытие на стадионе "Полесье" в Лунинце и на мини-футбольных полях в Ивановском (средняя школа №1 Мотоля), Лунинецком (детско-юношеская спортивная школа в Микашевичах), Столинском (ДЮСШ в Давид-Городке) и Дрогичинском (средняя школа №1 Дрогичина) районах.-0-