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"Здесь чистый воздух и много зелени". Китайские блогеры поделились впечатлениями от Минска

Опубликовано:

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Регионы
12 сентября 2026, 23:10

"Здесь чистый воздух и много зелени". Китайские блогеры поделились впечатлениями от Минска

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжается ознакомительный тур в Беларусь китайских блогеров. Сегодня они прибыли в Минск и познакомились с ключевыми достопримечательностями города, а также поделились своими впечатлениями от увиденного, передает корреспондент БЕЛТА. 

Маршрут китайской делегации по Минску оказался максимально насыщенным: площадь Независимости, архитектурный ансамбль "Ворота Минска", Троицкое предместье, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и Национальная библиотека Беларуси. Вечером гости прогулялись по историческому центру.
Блогер Тинг Сяоюй призналась, что обязательно покажет своим подписчикам в китайских социальных сетях уникальную красоту белорусской земли.

"На своих платформах я буду рассказывать подписчикам, как красиво в Беларуси, какая здесь удивительная природа и потрясающе вкусная еда. Меня невероятно впечатлили белорусские замки: мы ночевали в Мирском замке, и эта атмосфера старины с пятивековой историей просто завораживает. В Минске мы уже посетили Национальную библиотеку. Меня поразило огромное книгохранилище со старинными и редкими изданиями на более чем 60 языках, а также панорамная обзорная площадка, с которой открываются великолепные виды на белорусскую столицу", - поделилась эмоциями Тинг Сяоюй.

Она также отметила праздничную атмосферу Дня города Минска, сравнив масштаб народных гуляний с главными национальными торжествами на площади Тяньаньмэнь в Пекине в дни празднования Дня образования Китайской Народной Республики.

Часть китайских гостей предпочла самостоятельный неспешный формат прогулки вместо четкого экскурсионного маршрута, чтобы лучше прочувствовать город, прогуляться по столичным зеленым паркам и скверам и понаблюдать за праздником. Особенными впечатлениями поделился фудблогера Шанси Хайно.
"В Минске очень чистый воздух и поразительно много зелени - для жителей китайских мегаполисов это невероятное удовольствие. Люди здесь очень приветливые, добрые, на улицах много улыбающихся семей с детьми, - рассказал Шанси Хайно. - Но как фудблогер я в первую очередь обращаю внимание на гастрономию. В Китае мы тоже едим картофель, но в Беларуси способы его приготовления абсолютно уникальные, блюда получаются совершенно другого, потрясающего вкуса. Белорусская кухня отлично подходит китайцам. Еще до поездки я тренировался дома готовить драники, а здесь меня по-настоящему покорили блинчики с творогом: в традиционной китайской кухне такого молочного продукта практически нет, и это блюдо стало для меня гастрономическим открытием".

Визит китайских блогеров рассчитан еще на два дня, после чего они отправятся на родину, чтобы представить миллионной аудитории видеоролики о туристических, культурных и гастрономических впечатлениях.
Ознакомительный тур для видеоблогеров стартовал 7 сентября. Организаторами выступили Национальное агентство по туризму при поддержке посольства Беларуси в КНР и ОАО "АСБ "Беларусбанк". 

Нацагентство по туризму подготовило для китайских блогеров насыщенную недельную программу, которая в будущем может лечь в основу нового туристического продукта. Блогер-тур для лидеров мнений из Китая - первый крупный проект Национального агентства по туризму по продвижению туристического потенциала Беларуси за рубежом и привлечению иностранных путешественников. В ближайшее время аналогичные туры запланированы и для представителей других дружественных стран.-0-

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