Заставляли покупать обучающие семинары. Пять минчанок обманули работников торговли на более чем 100 тыс. рублей

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять минчанок почти за 10 лет путем вымогательства завладели средствами более чем 430 граждан на сумму выше 100 тыс. рублей. Подробности дела сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Могилевский области.



Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело в отношении пяти минчанок, которым инкриминировано завладение имуществом путем вымогательства, совершенное организованной группой и в особо крупном размере.



Как установлено, фигурантки объединились для реализации совместной преступной схемы примерно в декабре 2025 года. "Действуя по продуманному плану, с января 2016 года по июль 2025-го под видом обычных покупателей они находили нарушения в торговых объектах страны и угрожали работникам магазинов внести соответствующие записи в книгу замечаний и предложений. Затем под угрозой оглашения этих сведений и доведения информации до контролирующих органов обвиняемые принуждали работников торговых объектов приобретать у них обучающие семинары. Работники, опасаясь огласки и желая избежать наказания и иных негативных последствий, перечисляли денежные средства на расчетные счета подконтрольных обвиняемым организаций", - рассказали в областной прокуратуре.



Преступная группа функционировала в виде двух созданных коммерческих организаций: вымогательство они маскировали под видом гражданско-правовых отношений на добровольной основе. Создание видимости законной финансово-хозяйственной деятельности организаций позволило им осуществлять преступления на протяжении длительного периода. Почти за 10 лет они завладели средствами более 430 граждан на общую сумму свыше 100 тыс. рублей.



После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Могилевской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились и с квалификацией содеянного по ч.3 ст.208 УК.



Уголовное дело находилось в производстве УСК по Могилевской области.-0-