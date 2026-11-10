Запуганная аферистами молодая брестчанка оставила на дороге $18 тыс.

10 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Запуганная мошенниками брестчанка отвезла в Барановичский район $18 тыс. и оставила на дороге. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Романа Зармаева.



На крючок аферистов попалась 22-летняя девушка. Она ответила на звонок с неизвестного номера. Собеседник представился ей сотрудником Комитета государственного контроля и шокировал сообщением, что брестчанка подозревается в спонсировании экстремистской деятельности. Во время беседы злоумышленник психологически давил, угрожал возбуждением уголовного дела и проведением обыска. Чтобы избежать этого, девушке предложили задекларировать сбережения. Она собрала крупную сумму и по указанию отвезла в Барановичский район. Деньги оставила возле дорожного знака. Место брестчанка сняла на видео и переслала его, подтверждая выполнение задания.



Однако мошенники не оставили свою жертву в покое. Они еще несколько дней поддерживали с девушкой связь, убеждали взять кредит и перевести деньги на определенный счет. "Она прошла необходимые процедуры для получения займа в размере 15 тыс. рублей. Однако переводить деньги не стала: ее остановила случайно прочитанная в интернете публикация о похожем преступлении. Узнав аналогичную схему обмана, девушка обратилась в правоохранительные органы", - рассказал Роман Зармаев.



В Брестском межрайонном отделе Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК.-0-