Заместителя гендиректора предприятия Витебской области будут судить за получение взятки в крупном размере

4 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального директора по коммерческим вопросам одного из государственных производственных предприятий региона. Ему инкриминировано получение взятки в крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.





Согласно материалам дела, должностное лицо, отвечая за обеспечение предприятия материальными ресурсами для производственной деятельности, использовало свои служебные полномочия в корыстных целях. Заместитель руководителя обеспечил благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, в интересах двух частных коммерческих структур. В частности, он организовал приобретение у них какао-порошка без проведения обязательных конкурентных процедур закупок, а также способствовал своевременной оплате поставленного товара и погашению имеющейся задолженности. За указанные действия фигурант в марте этого года принял от представителя коммерческих организаций в качестве взятки денежные средства в сумме 20 тыс. рублей и бутылку коньяка.





Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Витебской области. После изучения материалов дела в прокуратуре Витебской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств совершенного преступления, согласились с квалификацией действий должностного лица по ч.2 ст.430 УК. При направлении дела в суд прокурор оставил без изменения ранее избранную в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.-0-