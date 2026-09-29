Замдиректора хозяйства в Малоритском районе осудили за получение взятки в крупном размере

29 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Заместитель директора по животноводству хозяйства в Малоритском районе осужден за получение взятки в крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.



Фигуранту 34 года. Он лоббировал интересы компании, которая занимается поставками кормовых добавок. Правоохранители выяснили, что с октября 2024 года по февраль 2026-го обвиняемый несколько раз получил от представителя фирмы почти 15 тыс. рублей взятки.



Мужчина вину не признал, но частично возместил полученный преступным путем доход.



Суд Ленинского района Бреста признал фигуранта виновным по ч.2 ст.430 УК. Его приговорили к четырем годам лишения свободы и штрафу в 300 базовых величин (13,5 тыс. рублей). Также мужчину на пять лет лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Помимо этого, ему придется возместить оставшуюся сумму преступного дохода - около 6 тыс. рублей.



Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-