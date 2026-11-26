26 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Недавно в социальных сетях завирусилось видео, где могилевчане высказывают обеспокоенность будущим детского сада №8 в областном центре. Как заявляют записавшие видео, сад планируют реорганизовать. Корреспонденты БЕЛТА пообщались с родителями воспитанников и представителем власти, чтобы узнать их взгляд на ситуацию.



Детский сад №8 находится по улице Садовой. Рядом - многоэтажки и частные дома. Сейчас в саду функционируют четыре группы - две разновозрастных, еще две - специальные. Всего в детский сад ходят 39 детей.



По словам родителей, слухи о том, что садик могут закрыть, появились еще в 2025 году. Тогда они обратились в Министерство образования, горисполком. Получили ответы. В одном из них говорилось, что в садике откроют еще одну специализированную группу, но если в саду и дальше будет до 50 воспитанников, к вопросу о реорганизации вернутся в 2027 году.



"Изначально никакого волнения не было, просто ходили слухи о закрытии сада. Но так как они были ничем не подтверждены, никто не воспринимал их всерьез. Однако 3 ноября было собрание с администрацией, где нам сказали, что сад нерентабельный и его будут закрывать", - рассказала мама одной из воспитанниц Юлия.



Это событие и стало отправной точкой истории. Родители собрали подписи, чтобы сад не закрывали, написали коллективные письма, записали ролик и выложили его в соцсеть. Такие подходы родители объясняют тем, что на местах не удалось найти выход из ситуации. Сейчас все письменные обращения находятся на рассмотрении.



По словам Юлии, родителям предложили в перспективе перевести детей в другие детские сады. "Садики дальше, чем наш. Не всем удобно будет добираться, мест в соседних садах тоже не так много, - поделилась она. - На собрании нам сказали, что сад закроют. А теперь говорят, что о закрытии речи не идет".



Среди родителей - Елена, мама четырехлетнего мальчика, у которого диагностировано расстройство аутистического спектра. "В этот детский садик мы ходим уже год - сюда перевели из другого. Мы ходим в специальную группу, там в основном дети с тяжелыми нарушениями речи, но есть и те, у кого аутизм, - рассказала она. - И мы видим серьезный прогресс за год. У нас ребенок стал кушать, раньше с этим были проблемы. У нас замечательные воспитатели, сын их очень любит, он всегда с радостью идет в сад. Он даже в утренниках участвует, а раньше такого не было. Мы сюда ездим с другого конца города. Нас все устраивает и мы не хотим ничего менять".



Женщина отметила, что для них перевод в другой сад станет серьезной проблемой. "Смена маршрута, смена коллектива, обстановки и здания - это непросто. Если будет перевод в другой садик, для нас это будет серьезный откат в развитии. Мы очень долго работали над тем, чтобы у ребенка появились улучшения. Здесь замечательные педагоги и воспитатели, замечательная заведующая - все с теплом и любовью относятся к моему ребенку, - рассказывает она. - Нам даже пообещали, что в другой садик переведут целую группу. Но мне кажется, что это нереально сделать: не каждому родителю подойдет другой сад и не каждый сад примет сразу столько детей".



По словам начальника управления по образованию Могилевского горисполкома Ирины Осмоловской, на данный момент решение о закрытии детского сада не принято. Однако он - самый малокомплектный в городе.



"Вопрос действительно возникал еще в 2025 году. Было родительское собрание, и тогда говорили, что при таком количестве детей может возникнуть рано или поздно вопрос об оптимизации дошкольного учреждения. И этот процесс - не моментальное принятие решения. Этому предшествует работа с коллективом, родителями и садами. Она ведется в том числе с учетом педагогических потребностей детей", - отметила она.



Ирина Осмоловская подчеркивает: вопрос об оптимизации учреждения образования возникает в тот момент, когда оно перестает пользоваться спросом у жителей на протяжении ряда лет. Она приводит пример: в 2025 году в этом саду было 46 детей, сейчас - 39. Решение об оптимизации детского сада принимается коллегиально. И здесь учитывается множество аспектов.



"Рядом с этим детским садом находятся еще четыре. Они в шаговой доступности, может, чуть дальше, чем в двух минутах от дома. В случае принятия решения об оптимизации, техническим и педагогическим работникам будет предоставлено новое место работы. Всем родителям на выбор предоставляется детский сад либо в микрозоне проживания, либо, например, по пути следования на работу или рядом с рабочим местом, и с учетом тех педагогических потребностей, которые есть у детей, - отметила Ирина Осмоловская. - На последнем родительском собрании в этом детском саду 13 законных представителей детей, которые нуждаются в специальном образовании, дали письменное согласие на перевод детей в детский сад №50, где есть для них условия".



Ирина Осмоловская обратила внимание: детский сад №8 будет работать весь этот учебный год. Дальше будет проводиться работа с родителями и коллективом, выслушиваться стороны. И решение будет принято наиболее правильное и безболезненное.



"Оптимизация всегда принимается на следующий год. Она не принимается с сегодня на завтра - речь идет о следующем учебном годе. И сказать, что решение будет принято либо в ту, либо в другую стороны, мы не можем, потому что работа еще идет", - подытожила она.-0-