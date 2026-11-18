18 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Седьмой по счету в этом году ознакомительный тур для блогеров и профессионалов турбизнеса и третий - для руководителей туристических компаний из регионов России проходит в Гродненской области. Как такая форма сотрудничества способствует росту интереса к региону, рассказала корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета экономики Гродненского облисполкома Татьяна Лидяева.



"С каждым новым туром мы расширяем не только географию участников, но и вносим в маршруты новые объекты на Гродненщине, предлагая все самое интересное, - отметила Татьяна Лидяева. - У нас уже побывали более 60 представителей российских туркомпаний не только из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, но и из Твери, Курска, Ульяновска, Перми, Подольска, Краснодара, Ростова, Омска и др.".



Эффективность такого подхода подкреплена цифрами: в общем потоке организованного туризма на Гродненщину россияне составляют 97%. То, что этот поток растет, очевидно по экспорту туруслуг: в течение года он увеличился более чем на 35%. При этом гости на Гродненщину приезжают из всех регионов России, от Сибири и Дальнего Востока до Калининграда.



"В ознакомительных турах мы постоянно показываем коллегам новые для них города и туристические объекты. Кроме Гродно, который, безусловно, привлекателен для всех, в маршруты включаем Лидский регион, Слоним с посещением Жировичской обители. В этом году набирает популярность Новогрудок, растет внимание к северным регионам - Островецкому, Сморгонскому, Ошмянскому районам. Чтобы еще более убедительно привлечь туристов и заинтересовать компании, делаем акцент на новую инфраструктуру, в первую очередь, гостиницы для туристов, знакомим с развивающейся санаторно-курортной базой", - рассказала специалист.



Согласно статистическим данным, средняя продолжительность пребывания организованных российских туристов в Гродненской области составляет 4 дня. Наибольший интерес у них вызывают объекты историко-культурного наследия, санаторно-курортные учреждения. Последние несколько лет отмечается высокая заинтересованность в посещении предприятий в рамках промышленного туризма, классикой остается национальный колорит региона, его межкультурная составляющая и межконфессиональная мозаичность.



С такими же акцентами построен и маршрут, по которому отправились российские туроператоры: замки региона, экскурсии по Гродно с концертом органной музыки в лютеранской кирхе, Новогрудку, Мостам, посещение дворцово-паркового ансамбля "Вялiкi Свяцк Валовiчаў" и агротуристического комплекса "Гарадзенскi маёнтак "Каробчыцы", стеклозавода "Неман", санаториев области.



"Была в Гродненской области 8 лет назад и, приехав сейчас, многого просто не узнала, - поделилась впечатлением участница ознакомительного тура, представитель одного из турагентств Москвы Татьяна Кочевина. - Впечатлена очень. И Мирским замком, который выглядит просто волшебно, и Новогрудком с его Замковой горой, органным концертом в местном храме, старинным захоронением монахов-доминиканцев. В Гродно Старый замок просто великолепен. Побывали в двух санаториях: порадовали условия и цены. Пообщались с коллегами в туристско-информационных центрах и поняли, что есть много вариантов сотрудничества".



Гостья призналась, что делится фото и рассказами о поездке онлайн, и уже получила немало заказов на экскурсии на Гродненщину. "Это новый для нашей компании регион, - говорит она. - Важно было увидеть не только достопримечательности, но и логистику. Она продумана отлично. Кроме того, у вас прекрасные дороги, места для размещения. Первый результат есть: уже сейчас можно запланировать группу на январские каникулы".



С Татьяной Кочевиной солидарны ее коллеги из других регионов России: они также уже в ходе поездки получают заинтересованные отклики от своих клиентов.



В этом контексте возрастает и трансформируется роль туринфорцентров, подчеркивает Татьяна Лидяева. Планируется их укрупнить. Основная задача центров сегодня - развитие въездного и внутреннего туризма: активизация поездок внутри региона. При этом специалист убеждена, что на внутреннем туристическом поле найдется работа для всех: это могут быть школьные экскурсии, путешествия трудовых коллективов и многие другие направления.



"Поскольку сотрудничество с зарубежными туроператорами приносит хороший результат, в следующем году мы намерены еще более расширить его географию в России и странах СНГ, продолжить продвигать возможности нашего региона и в странах дальней дуги", - резюмировала Татьяна Лидяева.-0-