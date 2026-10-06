6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Толочинском районе преобразованы два заказника местного значения "Медвежий лук" и "Скрипутево". Это предусмотрено решением Толочинского районного исполнительного комитета от 11 сентября 2026 года № 550, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Заказники преобразованы в связи с изменением их границ и площади, списка землепользователей, земельные участки (части земельных участков) которых включены в состав земель заказников местного значения, режима их охраны и использования. Решением установлены границы и площади заказников, списки землепользователей и положения об особо охраняемых природных территориях. Управление заказниками поручено государственному лесохозяйственному учреждению "Толочинский лесхоз".
Общая площадь заказника "Медвежий лук" составляет 151,95 га, заказника "Скрипутево" - 47,62 га. Заказник "Медвежий лук" создан для сохранения в естественном состоянии лесного комплекса - места произрастания дикорастущих растений и обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь. Заказник "Скрипутево" предназначен для сохранения природного ландшафта и естественной гидрологической среды, а также мест произрастания дикорастущих растений и обитания животных краснокнижных видов.
На территориях обоих заказников действуют ограничения и запреты, предусмотренные законодательством об особо охраняемых природных территориях.
Решение вступает в силу после его официального опубликования.-0-
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06 октября 2026, 08:53
Заказники местного значения "Медвежий лук" и "Скрипутево" преобразованы в Толочинском районе
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