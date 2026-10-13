Заказник "Чечерский" преобразован в Гомельской области

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси преобразован биологический заказник местного значения "Чечерский". Это предусмотрено решением Чечерского и Кормянского районных исполнительных комитетов от 17 сентября 2026 года №724/09-894, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал





Изменены границы, режим охраны территорий. Общая площадь после преобразования приблизится к 13,6 тыс. га.





Также определены список землепользователей, земельные участки (части земельных участков), которые включены в состав заказника. Цель - сохранение и рациональное использование ценных лесоболотных и луговых экологических систем, дикорастущих растений и диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу, а также мест их произрастания и обитания.





На территории действуют ограничения и запреты, в том числе на разработку месторождений полезных ископаемых, сброс сточных вод, мойку транспортных средств, возведение промышленных, коммунальных и складских объектов, автомобильных заправочных станций, станций технического обслуживания и др. Кроме того, установлен запрет на рубки леса, заготовку живицы, строительство вольеров, устройство мест складирования лесной продукции в определенных кварталах.





Решение вступило в силу 11 октября.-0-