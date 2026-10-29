Задача - сохранить динамику. В Минске обсудили предварительные результаты Программы-2030

По его словам, обеспечено выполнение целевых показателей по инвестициям в основной капитал, заработной плате и уровню долга органов местного управления и самоуправления в бюджете Минска. "По валовому региональному продукту Минска мы пока не выполнили задание: темп роста составил 101,9%. Но есть предпосылки для его выполнения - это работа промышленных предприятий", - добавил первый зампредседателя. По его словам, обеспечено выполнение целевых показателей по инвестициям в основной капитал, заработной плате и уровню долга органов местного управления и самоуправления в бюджете Минска. "По валовому региональному продукту Минска мы пока не выполнили задание: темп роста составил 101,9%. Но есть предпосылки для его выполнения - это работа промышленных предприятий", - добавил первый зампредседателя.

На Минск приходится шестая часть объема промышленного производства республики. За январь - сентябрь 2026 года промышленное производство в фактических ценах выросло на 1,9%. В развитии промышленности город делает ставку на внедрение инноваций и выпуск высокотехнологичной продукции, в том числе импортозамещающей. "Каждая пятая единица отгруженной промышленной продукции была инновационной. Импортозамещающих товаров произведено более чем на $1,7 млрд", - добавил Александр Комендант. На Минск приходится шестая часть объема промышленного производства республики. За январь - сентябрь 2026 года промышленное производство в фактических ценах выросло на 1,9%. В развитии промышленности город делает ставку на внедрение инноваций и выпуск высокотехнологичной продукции, в том числе импортозамещающей. "Каждая пятая единица отгруженной промышленной продукции была инновационной. Импортозамещающих товаров произведено более чем на $1,7 млрд", - добавил Александр Комендант.

Организации Минска за январь - сентябрь 2026 года освоили 9,4 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Темп роста составил 105,1%. В структуре инвестиций 48,4% пришлось на строительно-монтажные работы, темп роста которых составил 103,9%. Опережающими темпами росли вложения в активную часть основных средств. Темп роста затрат на приобретение машин, оборудования и транспортных средств составил 106,0%. Организации Минска за январь - сентябрь 2026 года освоили 9,4 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Темп роста составил 105,1%. В структуре инвестиций 48,4% пришлось на строительно-монтажные работы, темп роста которых составил 103,9%. Опережающими темпами росли вложения в активную часть основных средств. Темп роста затрат на приобретение машин, оборудования и транспортных средств составил 106,0%.

Потребительский рынок Минска обеспечивает спрос населения на продовольственные и непродовольственные товары. За январь - сентябрь 2026 года темп роста розничного товарооборота составил 108,7%, оптового - 104,3%, товарооборота общественного питания - 102,1%.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников столичных организаций на треть превышает среднереспубликанский уровень. За январь - сентябрь 2026 года она выросла на 11,0% и составила 3939,8 рубля. Темп роста реальной заработной платы составил 105,7%. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников столичных организаций на треть превышает среднереспубликанский уровень. За январь - сентябрь 2026 года она выросла на 11,0% и составила 3939,8 рубля. Темп роста реальной заработной платы составил 105,7%.

Говоря об экспортных поставках, Александр Комендант отметил, что за 9 месяцев экспорт товаров из Минска вырос почти на 30%, а экспорт услуг - на 14-15%. "Показатели более чем достойные с учетом базы прошлого года. Динамика будет продолжаться, на достигнутом мы не останавливаемся", - сказал он.

"Предварительные результаты работы в 2026 году свидетельствуют о том, что уверенный и динамичный старт пятилетки уже положен. Задача сегодня - принять все меры, чтобы не растерять достигнутый результат. Итогом должно стать гармоничное развитие всех сфер жизнедеятельности города для комфорта горожан и формирования облика современной столицы. Необходимые ресурсы и механизмы для этого у нас есть", - подытожил Александр Комендант.-0- "Предварительные результаты работы в 2026 году свидетельствуют о том, что уверенный и динамичный старт пятилетки уже положен. Задача сегодня - принять все меры, чтобы не растерять достигнутый результат. Итогом должно стать гармоничное развитие всех сфер жизнедеятельности города для комфорта горожан и формирования облика современной столицы. Необходимые ресурсы и механизмы для этого у нас есть", - подытожил Александр Комендант.-0-





Фото Андрея Синявского

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О выполнении целевых показателей Мингорисполкома за январь - сентябрь 2026 года и предварительных результатах реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы рассказал на расширенном заседании первый заместитель председателя Мингорисполкома Александр Комендант, передает корреспондент БЕЛТА.В заседании участвует широкий круг приглашенных - представители общественности, делегаты ВНС, руководители предприятий. Минск, как и остальные регионы, развивается в рамках реализации Программы-2030, и от достижения им целевых показателей зависит реализация задач программы.Александр Комендант отметил, что по большинству показателей в Минске наблюдается положительная динамика, а задания практически выполнены. "Сегодня мы уже видим итоги девяти месяцев. Минск подтвердил статус локомотива, - сказал он. - 2026 год - первый год новой пятилетки. Старт успешный, амбициозный. Задача - сохранить эту динамику на протяжении всех последующих лет".За январь - сентябрь 2026 года в столице в эксплуатацию ввели 327,6 тыс. кв.м жилья. Общая площадь после капитального ремонта жилищного фонда составила 702 тыс. кв.м.