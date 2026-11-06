Забота будет круглосуточной. В Оболи открылись обновленные амбулатория и пост скорой медпомощи

В амбулатории будет работать 11 человек - врач общей практики (заведующий), помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, четыре средних медицинских работника и пять сотрудников прочего персонала. Здесь можно будет сдать анализы, сделать инъекции, пройти ЭКГ и вакцинацию. Специалисты помогут вовремя заметить проблемы на профосмотрах и диспансеризации, возьмут под контроль хронические болезни, а также под их вниманием будут молодые мамы, беременные женщины и дети. Они всегда подскажут, как скорректировать образ жизни, чтобы реже болеть, и на месте помогут разобраться с документами - оформят нужные справки или выпишут рецепты, в том числе льготные. В амбулатории будет работать 11 человек - врач общей практики (заведующий), помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, четыре средних медицинских работника и пять сотрудников прочего персонала. Здесь можно будет сдать анализы, сделать инъекции, пройти ЭКГ и вакцинацию. Специалисты помогут вовремя заметить проблемы на профосмотрах и диспансеризации, возьмут под контроль хронические болезни, а также под их вниманием будут молодые мамы, беременные женщины и дети. Они всегда подскажут, как скорректировать образ жизни, чтобы реже болеть, и на месте помогут разобраться с документами - оформят нужные справки или выпишут рецепты, в том числе льготные.

Как отметил заместитель председателя Витебского облисполкома Алексей Гуйда, главная цель всех этих преобразований - забота о здоровье людей. Развитие медицины и социальной сферы в регионах направлено на то, чтобы повысить качество жизни граждан и увеличить ее продолжительность. Он подчеркнул, что рост рождаемости и укрепление демографической безопасности остаются ключевыми ориентирами, ради которых сегодня развивается вся система здравоохранения Витебского региона.-0-

Фото газеты "Герой працы" Фото газеты "Герой працы"

6 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Накануне Дня Октябрьской революции в городском поселке Оболь Шумилинского района состоялось долгожданное событие - местная амбулатория врача общей практики справила новоселье. Под медицинское учреждение отвели часть здания Обольского детского сада, где сделали качественный современный ремонт, сообщили БЕЛТА в Шумилинском райисполкоме.Теперь жители поселка смогут получать необходимую помощь в максимально комфортных условиях. Медучреждение размещается на двух этажах. На первом находятся кабинеты: врача общей практики, процедурный, дневного стационара, стоматологический и физиотерапевтический, помощника врача. На втором размещены подсобные помещения, гардероб для сотрудников и комната отдыха медицинского персонала. Пост укомплектован современным оборудованием - дефибриллятором, аппаратом ИВЛ, инфузоматом, аппаратом ЭКГ, небулайзером, а также дополнительной акушерской и травматологическими укладками.На торжественном мероприятии распахнул двери и обновленный пост скорой медицинской помощи "Оболь" отделения "Шумилино" Витебского областного центра скорой медицинской помощи, где будет организовано круглосуточное дежурство выездной бригады.Завершения ремонта с нетерпением ждали местные жители. Ведь небольшая команда амбулатории заботится о здоровье 2,6 тыс. местных жителей - как самого городского поселка, так и соседних населенных пунктов. В среднем медики принимали по 16 пациентов в день, а также совершали выезды на дом к тем, кто не может прийти сам. Помимо амбулаторного приема, огромной популярностью пользовался дневной стационар. За 10 месяцев этого года в нем успешно прошел лечение 271 человек.