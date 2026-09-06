6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в лесах Витебщины спасатели нашли четверых заблудившихся грибников, сообщили БЕЛТА в МЧС.
В Докшицком районе вблизи д.Новая Вилейка заблудились женщина и ее дочь. На их поиски незамедлительно выехало ближайшее подразделение - Логойского районного отдела по ЧС.
Немногим позже в центр оперативного управления Толочинского районного отдела по ЧС поступило сообщение о заблудившейся женщине вблизи д.Сенчуки.
Также помощь спасателей понадобилась потерявшемуся мужчине вблизи д.Рябченки Полоцкого района. Об этом в службу МЧС сообщил его знакомый, вместе с которым они отправились в лес за грибами.
Во всех случаях связь с заблудившимися поддерживалась по телефону. Все они были выведены из леса спасателями. Медицинская помощь не потребовалась.-0-
Регионы
06 сентября 2026, 10:24
За сутки в Витебской области спасатели нашли четверых потерявшихся грибников
Скриншот видео МЧС
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