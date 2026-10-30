За распространение особо опасного психотропа 17-летней минчанке грозит 15 лет колонии





По данным правоохранителей, около месяца назад девушка нашла в интернете предложение о преступной подработке. По заданию куратора наркомаркета она забирала оптовые партии запрещенного вещества, фасовала его на мелкие дозы и размещала в тайниках в лесополосе на территории пристоличья. В оборудованных закладках обнаружили почти 1 кг особо опасного психотропного вещества 4-СМС.





Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Девушке грозит до 15 лет лишения свободы.





В МВД отметили, что несовершеннолетних нередко пытаются вовлечь в наркобизнес под видом легкого заработка в интернете. Однако такая "подработка" оборачивается серьезной уголовной ответственностью.-0-

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Могилевской области задержали 17-летнюю жительницу Минска, которая занималась распространением особо опасного психотропного вещества, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.