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"В классе может быть даже один ученик". Как в сельских школах дети учатся в микроклассах

Опубликовано:

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Регионы
23 сентября 2026, 14:43

"В классе может быть даже один ученик". Как в сельских школах дети учатся в микроклассах

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Позади уже практически месяц учебного года. Ребята успели раскачаться после летних каникул и влились в учебный процесс. Но есть классы, где не нужно тянуть руку или ждать своей очереди у доски, хотя и отсидеться за спинами других тоже не получится. Такая ситуация встречается в некоторых сельских школах, где есть микроклассы, а за партой может сидеть даже один ученик. Но на учебный процесс наполняемость никак не влияет. Корреспондент БЕЛТА на примере Брестской области узнала, каково учиться в таком маленьком классе. 

Премиум-класс для одной ученицы

В Карчевской средней школе Барановичского района в этом учебном году занимаются 36 учащихся. В первом классе - всего одна ученица. Освоить письмо, чтение и арифметику семилетней Елизавете Томко поможет учитель с более чем 15-летним стажем. В начале же азы - введение в школьную жизнь. "Первый, второй и третий классы находятся в здании детского сада. На переменках дети играют вместе. Уроки по трудовому обучению, музыке, изобразительному искусству проходят с учениками второго класса. Лиза не скучает, время проводит интересно. Во второй половине дня у нее режим детского сада. Адаптация проходит замечательно", - рассказали в школе. Педагоги раскрыли творческий талант Елизаветы и поощряют его: первоклассница красиво поет и любит танцевать. 
"В школе таких классов четыре, у нас индивидуальный, личностно ориентированный подход. Для занятий характерна смена видов деятельности, психологические паузы, чтобы детям было комфортно. Плюс и в том, что домашних заданий меньше, поскольку больше успевают на уроках и больше времени остается на отдых и саморазвитие", - отметили в школе.
За партой мини-команда

В небольшой Ореховской средней школе Кобринского района учатся 50 детей. Еще десять воспитанников посещают детский сад. Самый большой по численности в этом году - второй класс, где занимаются девять человек. В других детей поменьше. В первый класс ходят двое мальчишек. С первых минут знакомства заметно, что Дмитрий Середович и Даниил Якимук - антиподы.
"Дима очень спокойный. Даник - весельчак, активный. На первом уроке я им сказала, что они могут ко мне обращаться за любой помощью, всегда поддержу их. Мы стараемся наладить контакт, работаем в команде. В первые недели учимся дисциплине, правильно держать ручку, это время подготовки к основным предметам: к математике, белорусскому и русскому языкам", - поделилась учитель начальных классов Анастасия Климук. Чтобы удержать внимание учеников, она сочетает стандартную программу с игровыми методиками, использует мультимедийные презентации. Скорость подачи материала подстраивает под особенности каждого мальчика.
Молодой педагог работает лишь второй год. По ее словам, самой хотелось попасть по распределению в сельскую местность. "Я училась в Пинском педагогическом колледже и выбирала место работы поближе к дому. Считаю, что в сельской местности легче набраться опыта. Я окончила школу в 2021 году, в моем классе было пять человек, так что об особенностях знаю на собственном опыте", - подчеркнула учитель. В маленьком классе каждый ученик получает внимание, педагог подстраивается под комфортный детям темп, а недочеты сразу же можно подкорректировать. В такой обстановке первоклассникам вполне комфортно. 
"В школу мне хотелось. Тут интересно, скучно не бывает. С Даником мы дружили еще в детском саду. На переменах и после школы вместе играем. Хочется научиться писать, считать, читать, рисовать люблю. Буду стараться хорошо учиться", - поделился Дима. О произошедшем за день в школе мальчик рассказывает родителям и младшей сестренке. 
Даник растет в многодетной семье. Его старшие брат и сестра уже ходят в школу, самой маленькой сестренке еще рано обучаться грамоте. "Мне тоже в школу хотелось. Мы пишем в тетради, рисуем, лепим. На физкультуре мне интересно. В столовой вкусно кормят, - лаконично описал первоклассник самые важные моменты. - Нам в классе весело вместе, не ссоримся. Еще дружим с детьми из других классов. У нас хорошая учительница, помогает нам". 
Дима и Даник особенно любят физкультуру. Оно и понятно, возраст такой, что хочется побегать, попрыгать, выплеснуть энергию. Занятия построены таким образом, чтобы увлечь детей спортом и здоровым образом жизни. Удержать внимание малышей непросто, поэтому выполнение упражнений педагог сочетает с игровыми элементами.
Пока мальчишки на физкультуре, Анастасия Климук готовит класс к следующему уроку. Есть немного времени, чтобы поговорить о жизни. Молодого специалиста радушно приняли в коллективе, ее арендное жилье расположено рядом со школой. "Сейчас я на замене основного работника, только на два года. После окончания отработки хотелось бы остаться в этой школе. Посмотрим, как сложится. Мне нравится работать в сельской местности. Я сама из деревни, мне все знакомо. В город не хочу. Сейчас учусь заочно в Барановичском государственном университете по своей специальности", - рассказала девушка. 
Недостаток общения в маленьком классе компенсируют общешкольными мероприятиями, в которых участвуют все. Бесталанных нет: чтецы, танцоры, певцы, спортсмены, и все - активные. Первоклассникам нужно еще немного времени на адаптацию к новому этапу в их жизни - и они также смогут всесторонне проявить себя. 
Как минус может превратиться в плюс

Маргарита Наумчик десять лет проучилась в маленьком классе в Островской средней школе в Ляховичском районе. Нынешним летом двое ее одноклассников поступили в колледжи, и девушка осталась единственной выпускницей. "Я занимаюсь индивидуально с учителями. Мне не скучно, уже привыкла. Полностью сосредоточена на учебе. Хочу поступать в медицинский университет по стопам старшей сестры, углубленно занимаюсь биологией и химией. Конечно, полученных на уроках знаний мне хватает, я же одна в классе. Если что-то дополнительно нужно, то узнаю сама", - поделилась девушка, добавив, что недостатка в общении со сверстниками она не ощущает - компанию в школе всегда можно найти. 

Маргарита оценила плюсы и минусы индивидуального обучения. "Все внимание на меня - это преимущество. Конечно, хотелось бы конкуренции, ее отсутствие - это минус. В остальном меня все устраивает. Я вижу возможность получить максимум от 11-го класса, чтобы поступить в университет и исполнить свою мечту", - призналась школьница, окончившая 10-й класс со средним баллом 9,1. 

Родители выпускницы тоже довольны таким положением вещей. Они бы не хотели, чтобы дочь перевели в другую школу из-за того, что она - единственная ученица в классе. "Учителя - замечательные, по всем предметам дают хорошие знания, помогают. Дочка учится на "9" и "10", ей комфортно, приходит из школы в хорошем настроении, веселая", - обратил внимание отец девушки Иван. 

Малочисленные школы не уступают по оснащению более крупным учреждениям образования. "Качественное образование должно быть доступным на всех уровнях, даже в самом маленьком населенном пункте. Очень аккуратно подходим к оптимизации школ и детских садов. Сохраняя такие небольшие школы, с одной стороны, ожидаем более высокого качества образования, потому что каждому ребенку уделяется пристальное внимание. С другой стороны, понимаем, когда в классе мало учеников, детям сложнее социализироваться, научиться общаться со сверстниками, осваивать коллективные и другие виды работ на уроках и во внеклассной деятельности", - заметила начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома Наталья Калиновская. Чтобы нивелировать нехватку общения, для детей организуют общешкольные мероприятия. Ребята участвуют в районных праздниках, конкурсах, фестивалях и соревнованиях. Соседние учреждения образования взаимодействуют, приезжают к друг другу в гости. 

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,
Фото Виолетты ЮЖАКОВОЙ и Карчевской средней школы Барановичского района,
БЕЛТА.-0-
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