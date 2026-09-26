За неустанный труд и любовь к своему делу. Лучших аграриев Гродненской области чествуют в Кореличах

Церемония началась с оглашения приветственного адреса Президента Беларуси Александра Лукашенко, его зачитал государственный секретарь Совета безопасности, уполномоченный представитель главы государства по Гродненской области Александр Вольфович.

На сцену поднимаются лучшие - те, кто особенно ярко проявил себя во время жатвы 2026 года. Хозяйства региона намолотили более 1 млн 485 тыс. т зерновых и зернобобовых в бункерном весе. И все это заслуга тех, кто трудился в полях от зари до зари, кто отвозил собранное, работал на зерносушильных комплексах, организовывал работу, и тех, кто сеял, готовил почву, на которой и вырос богатый урожай.





Названы победители областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2026 году. Первое место занял Гродненский район, на втором - Островецкий, на третьем - Щучинский. Названы победители областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2026 году. Первое место занял Гродненский район, на втором - Островецкий, на третьем - Щучинский.

Залог успеха - в неустанном труде, любви к своему делу, современных подходах и гибкости. Залог успеха - в неустанном труде, любви к своему делу, современных подходах и гибкости.

На сцену поднялись за заслуженными наградами работники разных хозяйств региона. Так, победителем областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая стал старший комбайнер ОАО "Василишки" Щучинского района Владислав Гуща. Эта жатва для него четвертая. "За эти годы набирался опыта. Старались, посеяли достойный урожай, этот же урожай и собрали. У меня получилось собрать 3,6 тыс. т. Метил чуть выше, но результат такой, доволен тем, что удалось. В любом случае это лучший мой результат за время работы. 25 лет мне, так что все еще впереди. Я сам человек деревенский, из Волковысского района, поработал в правоохранительных органах и вернулся в сельскую местность. Очень доволен, потому что хозяйство перспективное, хорошее руководство, заработная плата и вообще отношение к труду очень замечательное. Люди у нас трудолюбивые, - делится аграрий. - Ранним утром встаешь, поздно приходишь домой. Но это того стоит, потому что видишь плод своих стараний. Смотришь на поля, которые засеваешь, убираешь хлеб - и душа радуется". Владислав Гуща добавил, что очень ценна поддержка работников сельского хозяйства, особенно молодежи. На сцену поднялись за заслуженными наградами работники разных хозяйств региона. Так, победителем областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая стал старший комбайнер ОАО "Василишки" Щучинского района Владислав Гуща. Эта жатва для него четвертая. "За эти годы набирался опыта. Старались, посеяли достойный урожай, этот же урожай и собрали. У меня получилось собрать 3,6 тыс. т. Метил чуть выше, но результат такой, доволен тем, что удалось. В любом случае это лучший мой результат за время работы. 25 лет мне, так что все еще впереди. Я сам человек деревенский, из Волковысского района, поработал в правоохранительных органах и вернулся в сельскую местность. Очень доволен, потому что хозяйство перспективное, хорошее руководство, заработная плата и вообще отношение к труду очень замечательное. Люди у нас трудолюбивые, - делится аграрий. - Ранним утром встаешь, поздно приходишь домой. Но это того стоит, потому что видишь плод своих стараний. Смотришь на поля, которые засеваешь, убираешь хлеб - и душа радуется". Владислав Гуща добавил, что очень ценна поддержка работников сельского хозяйства, особенно молодежи.

Среди отмеченных - старший комбайнер КСУП "Имени Адама Мицкевича" Мостовского района Геннадий Мандик. "Старались с самого утра и до поздней ночи. Вот и добились хороших результатов. Комбайн у меня хоть и солидного возраста, 26 лет как никак в полях, но не подвел - 2,8 тыс. т намолотил. Бывало и больше, но тут как сложится. Думаю, это тоже достойный результат. И приятно быть отмеченным за свой многолетний труд, - поделился он. - В хозяйстве я уже 38 лет. Отец тоже на тракторе работал, так что, можно сказать, я по его стопам пошел. Любовь к земле, к малой родине, на которой трудишься, воспитывается с детства". Среди отмеченных - старший комбайнер КСУП "Имени Адама Мицкевича" Мостовского района Геннадий Мандик. "Старались с самого утра и до поздней ночи. Вот и добились хороших результатов. Комбайн у меня хоть и солидного возраста, 26 лет как никак в полях, но не подвел - 2,8 тыс. т намолотил. Бывало и больше, но тут как сложится. Думаю, это тоже достойный результат. И приятно быть отмеченным за свой многолетний труд, - поделился он. - В хозяйстве я уже 38 лет. Отец тоже на тракторе работал, так что, можно сказать, я по его стопам пошел. Любовь к земле, к малой родине, на которой трудишься, воспитывается с детства".

Заслуженные награды вручили и звену операторов зерносушильной установки СПК "Жуховичи" Кореличского района. "Труд и у нас нелегкий. Работаем, сменяем друг друга, следим за процессом. В нашем деле важен контроль, чтобы все исправно работало. У нас самый мощный комплекс в хозяйстве, в среднем через нас проходит от 8 до 9 тыс. т, а в этом сезоне - почти 10 тыс. Большую часть того, что собрали у нас в хозяйстве, прогнали через нас", - отметил Дмитрий Добриян.

Его коллега Александр Сак добавил: "У нас командная работа, от слаженности многое зависит. Главное соблюдать все технологии и стараться. Приятно быть среди тех, кого отметили за работу. Праздник замечательный, насыщенно и интересно". Его коллега Александр Сак добавил: "У нас командная работа, от слаженности многое зависит. Главное соблюдать все технологии и стараться. Приятно быть среди тех, кого отметили за работу. Праздник замечательный, насыщенно и интересно".

Во время церемонии награждения отмечены лучшие хозяйства, инженеры сельхозорганизаций, комбайнеры, водители, агрономы, операторы зерносушильных комплексов. Поощрены представители других профессий, которые помогали аграриям убирать урожай. Труженики удостоены благодарностей и почетных грамот, для них приготовили ценные подарки.-0- Во время церемонии награждения отмечены лучшие хозяйства, инженеры сельхозорганизаций, комбайнеры, водители, агрономы, операторы зерносушильных комплексов. Поощрены представители других профессий, которые помогали аграриям убирать урожай. Труженики удостоены благодарностей и почетных грамот, для них приготовили ценные подарки.-0-