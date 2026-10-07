За девять месяцев в Минской области отремонтировано более 3 млн кв.м дорог в населенных пунктах





В центральном регионе большое внимание уделяется своевременному ремонту и содержанию улично-дорожной инфраструктуры населенных пунктов, включая сельские: за девять месяцев 2026 года предприятиями ЖКХ выполнен ремонт дорожного покрытия различных видов на общей территории более 3 млн кв.м.





"Предприятия не просто устраняют текущие проблемы, а планомерно обновляют дорожное полотно для обеспечения удобного доступа жителей к социальным объектам, школам и больницам. За отчетный период в населенных пунктах области выполнен текущий ремонт на площади свыше 900 тыс. кв.м дорожного покрытия", - сообщили в ГО "ЖКХ Минской области".





За девять месяцев 2026 года года также устранено почти 70 тыс. кв.м выбоин и повреждений дорожного покрытия (ямочный ремонт).





"С целью приведения в нормативное состояние был выполнен ремонт 8,1 тыс. км дорог населенных пунктов с гравийным покрытием. Кроме того, для обеспечения ровности и проходимости обеспечена подсыпка специальными материалами 1,8 млн кв.м данного вида дорог", - сообщили в организации.





"Проведенный объем работ позволяет повысить безопасность дорожного движения, улучшить транспортную доступность в центральном регионе и создать более комфортные условия для жизни людей", - отметили в ГО "ЖКХ Минской области".-0-

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ремонте дорог в этом году делают акцент на повышении качества дорожного покрытия улично-дорожной сети, расположенной в сельских населенных пунктах. Об этом БЕЛТА сообщили в ГО "ЖКХ Минской области".