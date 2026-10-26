За девять месяцев в 5-й больнице Минска пролечили 1,35 тыс. пациентов с инсультом

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 26 октября 2026
Минск-Уручье +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:54 Парламентарии Беларуси и Монголии договорились о конкретных шагах по линии групп дружбы - Алейник Политика
21:34 От психологической драмы до комедии дель арте. Что покажет Сургутский театр на гастролях в Минске Культура
21:33 Четыре автомобиля столкнулись на перекрестке в Минске Происшествия
21:21 Определены претенденты на премию правительства за достижения в области качества 2026 года Общество
21:11 ЦИК Болгарии завершила подсчет голосов на выборах президента страны В мире
21:04 Белоруски Агейчик и Филипчик стали призерами чемпионата Европы по плаванию среди глухих Спорт
21:03 На фоне формирования новой архитектуры безопасности важна парламентская дипломатия - Ипатов Политика
20:56 Макрон признал, что власти не были готовы к беспорядкам во Франции 17 октября В мире
20:51 Зеленский подписал законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине В мире
20:48 БЕЛАЗ запустил в Кузбассе уникальный центр подготовки специалистов дилерской сети Экономика
20:47 ВНС стало важным инструментом участия молодежи в управлении государством - Клишевич Общество
20:44 Лучшие произведения Монголии представили на сцене Большого театра Беларуси Культура
20:42 Шайба Горбунова помогла "Автомобилисту" обыграть "Барыс" Спорт
20:37 Иран следит за сообщениями о размещении украинских беспилотников в соседних странах - МИД В мире
20:28 Под Кобрином раскрыли незаконную охоту на лося: изъято около 300 кг мяса Регионы
20:22 Победившая на выборах в Сербии оппозиция намерена прекратить поставки оружия в зоны конфликтов В мире
20:18 Монгольский министр анонсировал взаимные дни культуры с Беларусью в следующем году Общество
20:14 Молодежная интернет-премия в Беларуси: кто может стать участником Общество
20:09 МААН расширила состав на заседании в Китае: к ассоциации присоединились две организации Общество
20:04 Тракториста-машиниста в Копыльском районе осудили за хищение 2,7 тонны топлива Регионы
19:51 В Беларуси с 1 ноября увеличатся размеры госпособий семьям с детьми Общество
19:36 Центральные банки Беларуси и Монголии намерены сделать все для роста товарооборота между странами Экономика
19:32 "Юркас-Витоблспорт" победил на старте Кубка чемпионов по пляжному футболу Спорт
19:25 За девять месяцев в 5-й больнице Минска пролечили 1,35 тыс. пациентов с инсультом Регионы
19:18 Беларусь и ОАЭ расширяют сотрудничество в сфере государственного аудита Общество
19:14 Беларусь и Владимирская область намерены расширять торговлю и промкооперацию Экономика
19:06 У Беларуси и Монголии хорошие перспективы сотрудничества в области спорта - Ковальчук Спорт
19:00 Пакет двусторонних документов подписан на Белорусско-монгольском бизнес-форуме Экономика
18:50 Вторая молодость. Чему учат в университете для людей серебряного возраста в Боровлянах Общество
18:40 Беларусь и Монголия планируют до конца года подписать соглашения о создании сборочных производств Экономика
Все новости
Все новости

За девять месяцев в 5-й больнице Минска пролечили 1,35 тыс. пациентов с инсультом

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
26 октября 2026, 19:25

За девять месяцев в 5-й больнице Минска пролечили 1,35 тыс. пациентов с инсультом

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
​​26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За девять месяцев текущего года в 5-й городской клинической больнице Минска пролечено более 4,8 тыс. пациентов с неврологической патологией, из них 1,35 тыс. - с острым нарушением мозгового кровообращения. Об этом журналистам сообщил главный врач больницы Станислав Третьяк, передает корреспондент БЕЛТА.

​​Он сообщил, что показатели по излечиваемости пациентов положительные. "За девять месяцев текущего года нами уже пролечено более 4,8 тыс. пациентов с неврологической патологией. Из них 1,35 тыс. - это пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения. Тромболитическая терапия была проведена в 297 случаях (в 2025 году - 293), а тромбоэкстракция - в 93", - отметил Станислав Третьяк.

В лечебной практике больница активно применяет терапию рассеянного склероза, лечение аутоиммунных заболеваний с использованием моноклональных антител и тромбоэкстракцию. "Очень интересная и перспективная тематика - использование клеточной терапии. Мы в этом видим будущее и будем активно развивать данное направление совместно с кафедрой неврологии и нейрохирургии Белорусского государственного медицинского университета", - подчеркнул главный врач.

​Он также добавил, что учреждение постоянно совершенствует свою материально-техническую базу и расширяет коечный фонд. Неврологический корпус, открытый в 2020 году, сегодня располагает 280 койками. В его составе работают два неврологических отделения, два отделения для больных с инсультами и отделение для пациентов с поражением спинного мозга.

​О тенденциях в заболеваемости рассказала заведующая неврологическим отделением №3, главный внештатный невролог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Наталья Лукашевич. По ее словам, заболевание существенно помолодело.

​"Самый молодой случай в прошлом году был зафиксирован у 18-летней пациентки, принимавшей оральные контрацептивы, что стало причиной тромбоза. Среди других факторов риска у молодых - наследственные коагулопатии, прием различных препаратов, злоупотребление психоактивных веществ и инфекционные заболевания", - пояснила специалист.

​Наталья Лукашевич напомнила, что главными причинами заболевания остаются артериальная гипертензия, атеросклероз и сахарный диабет. Для профилактики повторных инсультов пациентам жизненно важно строго соблюдать рекомендации врачей и не отменять самостоятельно препараты. Распознать болезнь можно по классической триаде симптомов: нарушению речи, слабости в конечностях и перекосу лица. ​

"Главным аспектом в этом деле является своевременная доставка пациента в больницу. Чем быстрее он доставляется, тем более качественную помощь мы можем ему оказать. На сегодняшний момент, если пациент доставляется в терапевтическом окне от 4,5 до 6 часов, мы можем провести либо системный тромболизис, либо механическую тромбоэкстракцию. Если сравнить с показателями трехлетней давности, то в терапевтическом окне доставлялось всего 25% пациентов, а реперфузия осуществлялась в 20% случаев. На сегодняшний день у нас процент реперфузии, то есть восстановления кровотока, составляет 30% от всех поступивших с инфарктами. Это хороший показатель, и мы стремимся к максимально быстрому оказанию помощи", - пояснила она.

​Эффективность работы медиков подтверждают и сами пациенты. Минчанин Вячеслав Дземянец поступил в больницу с головокружением и слабостью в левой стороне тела.

​"Бригада скорой помощи приехала за две минуты, а в приемном покое 5-й больницы мне вовремя сделали укол для разжижения крови. Уже на второй день я практически восстановился. Очень благодарен врачам и всему персоналу за честное и хорошее отношение", - поделился пациент.

После выписки он твердо решил отказаться от курения, соблюдать диету и контролировать давление, чтобы скорее вернуться домой к семье и не допустить повторного инцидента.

Встреча прошла в ходе выездного пресс-мероприятия, приуроченного ко Всемирному дню борьбы с инсультом.-0-
Теги
больница здравоохранение Минск
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Под Кобрином раскрыли незаконную охоту на лося: изъято около 300 кг мяса
Фото Генпрокуратуры Тракториста-машиниста в Копыльском районе осудили за хищение 2,7 тонны топлива
Фото Гродненского облисполкома От робототехники до творчества. Как развивается допобразование в Гродненской области
Фото из архива "Трудоустроил" двух человек. Иностранец обвиняется в организации незаконной миграции
Фото из архива Пошла выгуливать собаку и не вернулась. В Новополоцке нашли потерявшуюся школьницу
Фото из архива Экскурсии по лабораториям и общение с работодателями. Как пройдет день открытых дверей в БРУ
  • Главная
  • За девять месяцев в 5-й больнице Минска пролечили 1,35 тыс. пациентов с инсультом
    • Главное
    Лукашенко назвал ключевые точки роста в сотрудничестве с Монголией. Итоги переговоров в Минске
    Беларусь и Монголия утвердили дорожную карту по развитию сотрудничества на 2027-2029 годы 
    Взаимодействие Беларуси и Узбекистана на уровне регионов набирает обороты - Каранкевич 
    EnergyExpo 2026: юбилейный форум пройдет в новом масштабе
    Топ-новости
    Лукашенко: Беларусь готова содействовать Монголии в реализации амбициозных планов развития экономики
    Лукашенко: Беларуси и Монголии надо начинать сотрудничество по-серьезному
    Лукашенко: Беларусь поставит Монголии пилотную партию техники для сельского хозяйства
    Президенты Беларуси и Монголии обменялись ратификационными грамотами Договора о дружбе и сотрудничестве 
    Кочанова на встрече с Президентом Монголии: голос парламентариев должен звучать ярко в отстаивании суверенитета страны
    Сергеенко на встрече с Президентом Монголии: парламентские отношения наших стран имеют прочный фундамент доверия
    В Беларуси с 1 ноября повышаются размеры бюджета прожиточного минимума
    Определены претенденты на премию правительства за достижения в области качества 2026 года
    Цифровой дозор: как центр кибербезопасности NTEC защищает в режиме 24/7 
    Где в Беларуси 27 октября будет туман, рассказали синоптики
    Заявления на включение в реестр поставщиков платежных услуг можно будет подать через единый портал
    Утвержден новый состав российской депутации в Парламентском собрании Союза Беларуси и России
    Город масштабных проектов. Почему Ганцевичи притягивают ученых, фермеров и строителей 
    От промышленности до IT. Представители бизнеса Беларуси и Монголии определили направления сотрудничества
    Глава МИД рассказал, как белорусам приходится работать локтями на монгольском рынке 
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    погода погода
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.