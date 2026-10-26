За девять месяцев в 5-й больнице Минска пролечили 1,35 тыс. пациентов с инсультом

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За девять месяцев текущего года в 5-й городской клинической больнице Минска пролечено более 4,8 тыс. пациентов с неврологической патологией, из них 1,35 тыс. - с острым нарушением мозгового кровообращения. Об этом журналистам сообщил главный врач больницы Станислав Третьяк, передает корреспондент БЕЛТА.
Он сообщил, что показатели по излечиваемости пациентов положительные. "За девять месяцев текущего года нами уже пролечено более 4,8 тыс. пациентов с неврологической патологией. Из них 1,35 тыс. - это пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения. Тромболитическая терапия была проведена в 297 случаях (в 2025 году - 293), а тромбоэкстракция - в 93", - отметил Станислав Третьяк.
В лечебной практике больница активно применяет терапию рассеянного склероза, лечение аутоиммунных заболеваний с использованием моноклональных антител и тромбоэкстракцию. "Очень интересная и перспективная тематика - использование клеточной терапии. Мы в этом видим будущее и будем активно развивать данное направление совместно с кафедрой неврологии и нейрохирургии Белорусского государственного медицинского университета", - подчеркнул главный врач.
Он также добавил, что учреждение постоянно совершенствует свою материально-техническую базу и расширяет коечный фонд. Неврологический корпус, открытый в 2020 году, сегодня располагает 280 койками. В его составе работают два неврологических отделения, два отделения для больных с инсультами и отделение для пациентов с поражением спинного мозга.
О тенденциях в заболеваемости рассказала заведующая неврологическим отделением №3, главный внештатный невролог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Наталья Лукашевич. По ее словам, заболевание существенно помолодело.
"Самый молодой случай в прошлом году был зафиксирован у 18-летней пациентки, принимавшей оральные контрацептивы, что стало причиной тромбоза. Среди других факторов риска у молодых - наследственные коагулопатии, прием различных препаратов, злоупотребление психоактивных веществ и инфекционные заболевания", - пояснила специалист.
Наталья Лукашевич напомнила, что главными причинами заболевания остаются артериальная гипертензия, атеросклероз и сахарный диабет. Для профилактики повторных инсультов пациентам жизненно важно строго соблюдать рекомендации врачей и не отменять самостоятельно препараты. Распознать болезнь можно по классической триаде симптомов: нарушению речи, слабости в конечностях и перекосу лица.
"Главным аспектом в этом деле является своевременная доставка пациента в больницу. Чем быстрее он доставляется, тем более качественную помощь мы можем ему оказать. На сегодняшний момент, если пациент доставляется в терапевтическом окне от 4,5 до 6 часов, мы можем провести либо системный тромболизис, либо механическую тромбоэкстракцию. Если сравнить с показателями трехлетней давности, то в терапевтическом окне доставлялось всего 25% пациентов, а реперфузия осуществлялась в 20% случаев. На сегодняшний день у нас процент реперфузии, то есть восстановления кровотока, составляет 30% от всех поступивших с инфарктами. Это хороший показатель, и мы стремимся к максимально быстрому оказанию помощи", - пояснила она.
Эффективность работы медиков подтверждают и сами пациенты. Минчанин Вячеслав Дземянец поступил в больницу с головокружением и слабостью в левой стороне тела.
"Бригада скорой помощи приехала за две минуты, а в приемном покое 5-й больницы мне вовремя сделали укол для разжижения крови. Уже на второй день я практически восстановился. Очень благодарен врачам и всему персоналу за честное и хорошее отношение", - поделился пациент.
После выписки он твердо решил отказаться от курения, соблюдать диету и контролировать давление, чтобы скорее вернуться домой к семье и не допустить повторного инцидента.
Встреча прошла в ходе выездного пресс-мероприятия, приуроченного ко Всемирному дню борьбы с инсультом.-0-
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За девять месяцев в 5-й больнице Минска пролечили 1,35 тыс. пациентов с инсультом
26 октября 2026, 19:25
За девять месяцев в 5-й больнице Минска пролечили 1,35 тыс. пациентов с инсультом
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