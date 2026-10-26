За девять месяцев в 5-й больнице Минска пролечили 1,35 тыс. пациентов с инсультом

​​26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За девять месяцев текущего года в 5-й городской клинической больнице Минска пролечено более 4,8 тыс. пациентов с неврологической патологией, из них 1,35 тыс. - с острым нарушением мозгового кровообращения. Об этом журналистам сообщил главный врач больницы Станислав Третьяк, передает корреспондент БЕЛТА.



​​Он сообщил, что показатели по излечиваемости пациентов положительные. "За девять месяцев текущего года нами уже пролечено более 4,8 тыс. пациентов с неврологической патологией. Из них 1,35 тыс. - это пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения. Тромболитическая терапия была проведена в 297 случаях (в 2025 году - 293), а тромбоэкстракция - в 93", - отметил Станислав Третьяк.



В лечебной практике больница активно применяет терапию рассеянного склероза, лечение аутоиммунных заболеваний с использованием моноклональных антител и тромбоэкстракцию. "Очень интересная и перспективная тематика - использование клеточной терапии. Мы в этом видим будущее и будем активно развивать данное направление совместно с кафедрой неврологии и нейрохирургии Белорусского государственного медицинского университета", - подчеркнул главный врач.



​Он также добавил, что учреждение постоянно совершенствует свою материально-техническую базу и расширяет коечный фонд. Неврологический корпус, открытый в 2020 году, сегодня располагает 280 койками. В его составе работают два неврологических отделения, два отделения для больных с инсультами и отделение для пациентов с поражением спинного мозга.



​О тенденциях в заболеваемости рассказала заведующая неврологическим отделением №3, главный внештатный невролог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Наталья Лукашевич. По ее словам, заболевание существенно помолодело.



​"Самый молодой случай в прошлом году был зафиксирован у 18-летней пациентки, принимавшей оральные контрацептивы, что стало причиной тромбоза. Среди других факторов риска у молодых - наследственные коагулопатии, прием различных препаратов, злоупотребление психоактивных веществ и инфекционные заболевания", - пояснила специалист.



​Наталья Лукашевич напомнила, что главными причинами заболевания остаются артериальная гипертензия, атеросклероз и сахарный диабет. Для профилактики повторных инсультов пациентам жизненно важно строго соблюдать рекомендации врачей и не отменять самостоятельно препараты. Распознать болезнь можно по классической триаде симптомов: нарушению речи, слабости в конечностях и перекосу лица. ​



"Главным аспектом в этом деле является своевременная доставка пациента в больницу. Чем быстрее он доставляется, тем более качественную помощь мы можем ему оказать. На сегодняшний момент, если пациент доставляется в терапевтическом окне от 4,5 до 6 часов, мы можем провести либо системный тромболизис, либо механическую тромбоэкстракцию. Если сравнить с показателями трехлетней давности, то в терапевтическом окне доставлялось всего 25% пациентов, а реперфузия осуществлялась в 20% случаев. На сегодняшний день у нас процент реперфузии, то есть восстановления кровотока, составляет 30% от всех поступивших с инфарктами. Это хороший показатель, и мы стремимся к максимально быстрому оказанию помощи", - пояснила она.



​Эффективность работы медиков подтверждают и сами пациенты. Минчанин Вячеслав Дземянец поступил в больницу с головокружением и слабостью в левой стороне тела.



​"Бригада скорой помощи приехала за две минуты, а в приемном покое 5-й больницы мне вовремя сделали укол для разжижения крови. Уже на второй день я практически восстановился. Очень благодарен врачам и всему персоналу за честное и хорошее отношение", - поделился пациент.



После выписки он твердо решил отказаться от курения, соблюдать диету и контролировать давление, чтобы скорее вернуться домой к семье и не допустить повторного инцидента.



Встреча прошла в ходе выездного пресс-мероприятия, приуроченного ко Всемирному дню борьбы с инсультом.-0-