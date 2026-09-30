30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За четыре месяца "карьеры" в наркобизнесе минчанин "заработал" почти 9 лет лишения свободы. Подробности уголовного дела сообщили БЕЛТА с службе информации прокуратуры Минска.



Прокуратура Центрального района Минска поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя столицы, которому инкриминированы незаконные с целью сбыта приобретение, перевозка и хранение особо опасных психотропов и опасных наркотиков в крупном размере, совершенные в составе организованной группы.



Согласно материалам дела, в феврале этого года минчанин вступил в преступное сообщество, где несколько месяцев выполнял отведенную ему преступную роль курьера-закладчика. В его функции входило забирать "мастер-клады", фасовать их на более мелкие партии, делать тайники-закладки и фиксировать их координаты, а затем сообщать об этом куратору.



"При проведении личного обыска, а также по месту его жительства изъято более 290 г особо опасного психотропного вещества - мефедрона и чуть более 3 г опасного наркотического средства - тетрагидроканнабинола. Кроме того, изъяты весы и пакеты, предназначенные для расфасовки. С февраля по конец мая 2026 года мужчина получил преступный доход около $9 тыс.", - рассказали в прокуратуре.



Мужчина полностью признал вину, в содеянном раскаялся, частично возместил доход, полученный преступным путем.



Суд постановил обвинительный приговор. На основании ч.4 ст.328 УК фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 8 месяцев со штрафом в размере 100 базовых величин (4,5 тыс. рублей). Кроме того, в соответствии с ч.2 ст.46-1 УК с обвиняемого в доход государства взыскано свыше 13 тыс. рублей в счет уплаты дохода, полученного преступным путем.



Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-