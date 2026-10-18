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Новости
17:41
Почти 200 человек, включая несовершеннолетних, задержали во время беспорядков в Италии
В мире
17:09
"За большим столом иногда не хватает мест". Как живет "Семья года" из Кобринского района
Регионы
16:55
В ДР Конго подтвердили распространение вспышки лихорадки Эбола на восьмую провинцию
В мире
16:32
Каратист Кудинов победил на молодежном чемпионате мира в Польше
Спорт
16:19
Садовник назвал главные ошибки при посадке озимого чеснока, которые лишат вас урожая
Калейдоскоп
15:56
О состоянии роупджампера, упавшего в Минске из-за ошибки в страховке, рассказали медики
Общество
15:50
В Иране на место погибшего в конце февраля министра обороны утвердили нового руководителя
В мире
15:46
"Приятно видеть такую инициативность". Председатель Могилевского облсовета о росте гражданской активности
Регионы
15:33
Шарамков вышел в финал чемпионата мира в вольных упражнениях
Спорт
15:27
Евродепутат о политическом режиме в ЕС: он движется к очень близкой к диктатуре системе
В мире
15:11
Белорусский стенд представлен в составе павильона ШОС на Международной выставке керамики и фарфора в КНР
Экономика
15:00
Смелый эксперимент, северная стратегия, учеба для военных и народное ополчение. Итоги недели Президента
Президент
14:49
Старинные самовары, чайники, кофеварки и "Гродзенская гарбата": выставку "Аромат традиций" открыли в Гродно
Культура
14:38
Бабье лето ушло, но тепло не сдается. Чем удивит погода на следующей неделе, рассказал синоптик
Общество
14:13
Второй хлеб и душа стола. Как белорусы превращают картофель в кулинарные шедевры
Общество
14:02
Рационально использовать ресурсы и защищать свое. Эксперты о развитии и нацбезопасности Беларуси
Общество
13:43
Белорусские конькобежцы завоевали 10 наград на турнире в Коломне
Спорт
13:27
Союзу славянских народов не было бы равных в мире - политолог
Общество
13:06
Мгновенная локализация: как в Минске отслеживают сбои в теплосетях в реальном времени
Общество
12:43
Два крыла белорусской семьи. Материнская нежность и отцовская надежность в архивных фото БЕЛТА
Общество
12:33
Профилактическое комплексное спецмероприятие "Арсенал" пройдет в Беларуси с 19 по 23 октября
Общество