XIV Минский молодежный фестиваль педагогических идей и решений пройдет с 4 по 6 ноября

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участниками фестиваля станут команды молодых педагогов со стажем работы до трех лет учреждений общего среднего и специального образования Минска, Бреста, Жлобина, Оршанского района Витебской области, а также Сочи. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском институте развития образования.





Фестиваль направлен на пропаганду современных образовательных практик и популяризацию инновационных педагогических идей, обеспечения открытости профессионального общения и стимулирования творческой инициативы молодежи, выявление талантливых молодых педагогов.





На фестивале будут организованы мастер-классы по использованию искусственного интеллекта в образовательном процессе, школа для взрослых, лекции, тренинги, спортивно-педагогическая игра-конкурс.





XIV Минский молодежный фестиваль педагогических идей и решений пройдет на базе Минского городского образовательного центра "Лидер".-0-