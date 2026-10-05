Выращивание марихуаны пресекли правоохранители в Борисовском районе

Как рассказали в милиции, сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми совместно с уголовным розыском Березинского РОВД задержали 44-летнего местного жителя. Мужчина выращивал наркосодержащие растения на приусадебном участке в Борисовском районе.
Правоохранители обнаружили и изъяли три куста марихуаны. Фигурант пояснил, что выращивал растения для личного потребления. По факту СК возбудил уголовное дело. Продолжается установление всех обстоятельств противоправной деятельности задержанного.-0-