Выпускникам школ Московского района Минска рассказали о возможностях обучения в учреждениях МВД

Система МВД предлагает различные уровни образования: от высшего в Академии МВД и Могилевском институте МВД до среднего специального в колледже МВД. Это дает возможность каждому выбрать направление, соответствующее стремлениям и способностям. Юрий Федюкович также напомнил о важном сроке для тех, кто уже принял решение связать свою жизнь с органами внутренних дел. "Если вы чувствуете призвание к этой непростой, но благородной профессии, помните, что обратиться в районное управление внутренних дел необходимо до 15 апреля", - отметил он. Система МВД предлагает различные уровни образования: от высшего в Академии МВД и Могилевском институте МВД до среднего специального в колледже МВД. Это дает возможность каждому выбрать направление, соответствующее стремлениям и способностям. Юрий Федюкович также напомнил о важном сроке для тех, кто уже принял решение связать свою жизнь с органами внутренних дел. "Если вы чувствуете призвание к этой непростой, но благородной профессии, помните, что обратиться в районное управление внутренних дел необходимо до 15 апреля", - отметил он.

Учащиеся поинтересовались, где можно получить дополнительную информацию о поступлении и условиях обучения. Полковник милиции пояснил, что обратиться можно непосредственно в Московское РУВД Минска. Контакты должностных лиц и группы кадров также указаны в информационных брошюрах. Необходимые сведения можно найти и на сайте администрации ГУВД Мингорисполкома. Учащиеся поинтересовались, где можно получить дополнительную информацию о поступлении и условиях обучения. Полковник милиции пояснил, что обратиться можно непосредственно в Московское РУВД Минска. Контакты должностных лиц и группы кадров также указаны в информационных брошюрах. Необходимые сведения можно найти и на сайте администрации ГУВД Мингорисполкома.

Один из школьников рассказал, что планирует поступать на факультет криминальной милиции Академии МВД по специальности "правоведение", а в дальнейшем хотел бы работать оперуполномоченным в подразделении по борьбе с киберпреступностью. Юрий Федюкович в ответ пояснил изменения во вступительных испытаниях. По его словам, абитуриентам предстоит сдавать централизованное тестирование по социологии, русскому или белорусскому языку на выбор, а также проходить испытание по истории Беларуси в контексте всемирной истории вместо английского языка. Один из школьников рассказал, что планирует поступать на факультет криминальной милиции Академии МВД по специальности "правоведение", а в дальнейшем хотел бы работать оперуполномоченным в подразделении по борьбе с киберпреступностью. Юрий Федюкович в ответ пояснил изменения во вступительных испытаниях. По его словам, абитуриентам предстоит сдавать централизованное тестирование по социологии, русскому или белорусскому языку на выбор, а также проходить испытание по истории Беларуси в контексте всемирной истории вместо английского языка.

Он также обратил внимание на основные способы и правила защиты от мошенников. В частности, напомнил, что нельзя сообщать посторонним коды из СМС, поскольку настоящие сотрудники государственных и правоохранительных органов никогда не запрашивают такую информацию. Не стоит и передавать деньги незнакомцам или переводить их на сторонние счета под предлогом проведения специальных операций. По его словам, любые звонки с угрозами, требованиями срочно перевести деньги или выполнить подозрительные просьбы должны насторожить. В подобных ситуациях важно не поддаваться давлению и не выполнять указания собеседника. А если возникают сомнения, то лучше сразу обратиться за помощью к родителям, которые помогут разобраться в ситуации.-0-





Фото пресс-службы Московского РУВД г. Минска

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В средней школе №170 Минска прошла профориентационная встреча для юношей - выпускников Московского района. О возможностях получения образования в ведомственных учреждениях МВД и службе в органах внутренних дел рассказал заместитель начальника УВД администрации Московского района по идеологической работе, кадровому и организационному обеспечению полковник милиции Юрий Федюкович, передает корреспондент БЕЛТА.Отдельной темой встречи стала профилактика мошенничества. Юрий Федюкович предупредил, что злоумышленники все чаще вовлекают несовершеннолетних в преступные схемы: под угрозами заставляют переводить деньги с родительских счетов или предлагают выполнять роль курьеров телефонных мошенников.