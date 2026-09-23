23 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Второй день комплексных командно-штабных учений УВД Гомельского облисполкома проходит сегодня, 23 сентября, под руководством министра внутренних дел Ивана Кубракова. Подробности мероприятий сообщили БЕЛТА в МВД.
В ведомстве напомнили, что аналогичные тренировки по проверке готовности личного состава органов внутренних дел и внутренних войск МВД к выполнению задач в особых условиях уже состоялись в других регионах страны.
Иван Кубраков подчеркнул необходимость налаженного и оперативного информационного обмена между заинтересованными. "Взаимодействие должно быть организовано таким образом, чтобы исключить возникновение каких-либо вопросов. Следует проработать вопрос, чтобы при действиях в особых условиях мы могли принимать определенные решения без санкции прокурора. Для этого полномочия руководителей ОСШ (оперативно-ситуационных штабов. - Прим. БЕЛТА) должны быть расширены. Важно учесть все юридические аспекты", - указал он.
Один из приоритетов - должная профилактика на предприятиях, чтобы не допустить вовлечения людей в деструктивное движение.
Такие учения проводятся уже в седьмой раз, при их организации учтены проблемные моменты, выявленные в других регионах. "Все вводные, в том числе внеплановые, направлены на проверку физической выносливости личного состава, готовности к применению и использованию оружия. Особенно это касается бойцов спецподразделений. При пресечении массовых беспорядков работаем четко и слаженно. Решения принимаете вы, действуете строго в соответствии с законодательством. Главное - не допускать провокаций, пресекая их в самом начале", - акцентировал глава ведомства.-0-
Регионы
23 сентября 2026, 13:39
Выполнение задач в особых условиях. Какие вводные отработают на командно-штабных учениях УВД в Гомеле
Фото МВД
Новости рубрики Регионы
Судэксперты из Гомеля помогли следствию изъять данные из сломанного телефона подозреваемого в наркообороте
Вовремя помочь. Прокуратура Гродненской области инициировала допмеры по защите детей от домашнего насилия
Главное
Топ-новости
Совет Республики одобрил ратификацию соглашения с Россией о взыскании задолженности по исполнительным документам
Взаимодействие оборонных ведомств Беларуси и Вьетнама опирается на прочную историческую основу - Минобороны
Паспорта готовности к отопительному сезону в Беларуси получили около 98% теплоисточников и потребителей
Молодежь сегодня не считает карьеру и семью взаимоисключающими понятиями - Шпилевская на женском форуме
С нами интереснее