Вымогали долю в бизнесе на 350 тыс. рублей. Задержаны совладелец предприятия в Орше и его пособники

29 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОНа задержали четверых мужчин, которые по сговору распространяли порочащие сведения о совладельце предприятия в Орше, требуя у него отдать свою часть бизнеса. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.



Установлено, что 53-летний уроженец соседней страны был совладельцем одного из предприятий Орши. Вступив в сговор с тремя жителями Витебской области, он намеренно распространял порочащие сведения в отношении 59-летнего соучредителя фирмы и его семьи. Фигуранты писали жалобы в различные инстанции, умышленно преувеличивая нарушения в организации. При личных встречах группа подельников требовала переписать в их пользу долю в бизнесе стоимостью около 350 тыс. рублей в обмен на прекращение ложных жалоб.



Следователи возбудили уголовное дело за вымогательство группой лиц в особо крупном размере. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. Проверяется их причастность к совершению иных преступлений.-0-