Выездные бригады и обновленный состав вакцин. Как пройдет прививочная кампания в Брестской области 

23 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Как будет организована прививочная кампания в Брестской области, рассказали корреспонденту БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.



Эпидемиологическая ситуация по острым респираторным инфекциям сейчас стабильная и контролируемая, характерная для данного периода. Циркулируют негриппозные вирусы - парагриппа, аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы, сезонные коронавирусы и метапневмовирусы. По прогнозам, в текущем сезоне ожидается одновременная циркуляция негриппозных респираторных вирусов, вирусов гриппа и SARS-CoV-2.



"Поступление вакцины мы ожидаем в ближайшие дни. Она сейчас находится на контроле в Минске. Первая партия вакцины прошла лабораторный контроль. Буквально в последние дни сентября - первые дни октября кампания уже начнется", - рассказали специалисты.



В сезоне-26/27 штаммовый состав вакцин против гриппа полностью обновлен по всем трем компонентам в соответствии с рекомендациями ВОЗ.



К группам риска относятся дети от 6 месяцев до 3 лет, люди с хроническими заболеваниями и иммунодефицитами, лица старше 65 лет, беременные женщины, медицинские и фармацевтические работники, а также дети и взрослые, проживающие в учреждениях с круглосуточным пребыванием. В эту категорию входят и работники государственных органов, обеспечивающие безопасность государства и жизнедеятельность населения. "Вакцина будет предложена для групп риска на бесплатной основе. Специальная подготовка к прививке не требуется. Важно, чтобы в день вакцинации не было острого заболевания или обострения хронической болезни. Перед процедурой пациент обязательно осматривается врачом", - уточнили в центре.



Традиционно у населения будет возможность защитить себя и близких за счет собственных средств.



В первой декаде октября ожидается поступление вакцины против COVID-19. "Рекомендуем в первую очередь сделать вакцинацию входящим в группы риска. Это взрослые с иммуносупрессией, у кого есть различные иммунодефицитные состояния, аутоиммунные заболевания, лица с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями. Также лица старше 60 лет и взрослые, находящиеся и работающие в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания. Основная цель - предупредить развитие тяжелого течения заболевания и неблагоприятного исхода", - подчеркнули специалисты.



Организации и предприятия смогут вакцинировать сотрудников на рабочих местах. "Будут работать выездные бригады. Организации могут обратиться в закрепленные за ними учреждения здравоохранения и договориться о выезде специалистов", - сказали в центре.



Специалисты отметили, что откладывать вакцинацию не стоит. "Лучше сделать прививку заранее - до начала активной циркуляции вирусов и подъема заболеваемости гриппом и COVID-19. Желательно провести вакцинацию уже в октябре, не ждать ноября или декабря, чтобы к началу эпидсезона сформировался полноценный иммунитет. Также важны общие меры профилактики: придерживаться респираторного этикета, соблюдать правила личной гигиены, вести здоровый образ жизни, проветривать помещения, проводить влажную уборку и избегать контактов с больными. Это простые, но важные правила, которые играют роль в недопущении заболевания и распространении острых респираторных инфекций и гриппа", - подытожили в учреждении.-0-