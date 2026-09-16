Выездная точка для выдачи ЭЦП будет работать в Солигорске 13-14 октября

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр электронных услуг приглашает жителей Солигорска и близлежащих районов получить средства электронной цифровой подписи (ЭЦП) в октябре по предварительной записи, сообщает БЕЛТА.



Будут доступны услуги издания, продления и обновления сертификата ЭЦП. Получить средства ЭЦП можно 13, 14 октября в Солигорске по ул. К.Заслонова, 63 (Центр помощи предпринимателю "Аютаре").



Контактные телефоны для записи: (17) 311 30 00 (доб. 719), (29) 737 30 00 (доб. 719), (29) 311 33 00 (доб. 719), email - zapis@nces.by, чат-бот - @ncesoffbot.



Звонить можно с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00. В письме нужно указать город, в котором желаете получить средства ЭЦП, УНП, номер рабочего телефона, электронную почту, количество услуг.



Для получения услуги необходимо произвести 100% предоплаты и собрать полный пакет документов (обязательно распечатать, заполнить, подписать, все копии заверить), иметь при себе носитель ключевой информации (НКИ) при получении услуги без выдачи НКИ. Обязательно наличие оригинала документа, удостоверяющего личность.-0-