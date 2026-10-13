"Выбор сделала правильный". Как выпускница ГрГМУ из Шри-Ланки стала преподавательницей в гродненском вузе 

Знакомство мы начали с вполне традиционного, но определяющего в жизни девушки вопроса: что подвигло приехать за образованием в Беларусь? "Готовясь к поступлению в вуз, изучала много информации о возможностях профильного образования в разных странах. Заходила на сайты вузов, знакомилась с условиями для студентов, читала отзывы. В Сети часто встречались очень хорошие мнения моих земляков и врачей из других стран, получивших медицинское образование в Беларуси. И Гродненский медуниверситет упоминали только в позитивном ключе, отмечали высокое качество образования, комфортные и безопасные условия для студентов и жизни в целом. Что для меня было особенно важно, многие отмечали, что в гродненском вузе студенты могут успешно заниматься наукой, писать работы, участвовать в конференциях. Все это вместе и определило мой выбор", - поделилась воспоминаниями Рашина.Сыграло свою роль и то, что в ГрГМУ обучается немало молодых людей из Шри-Ланки. Землячество ланкийцев - одно из самых многочисленных в вузе, и это стало дополнительным аргументом в выборе именно Гродно."Город мне понравился сразу: красивый, уютный, чистый, очень зеленый, с большой историей, - продолжила рассказ девушка. - В университете встретили радушно, сразу же проявили заботу, уделили внимание. Поселилась в общежитии, и это отличный вариант, как для студентов, так и для их родителей. Сотрудники факультета, кураторы, воспитатели постоянно держат в поле зрения жизнь в общежитии. Ребята чувствуют себя под опекой, в полной безопасности, и их родные у себя дома спокойны за них. Далеко не во всех странах обеспечены такой порядок и безопасность".А дальше многое уже зависит от самого студента, считает Рашина. От настроя на усердное освоение знаний, получение практических навыков. "Отмечу, что важно для качественного образования старательно учить русский язык. Ведь в практике без него невозможно понять пациента, полноценно с ним общаться. А без серьезной практической подготовки специалистом не стать", - такой совет дала выпускница и уже преподаватель родного вуза Рашина Шанани своим студентам.Думала ли девушка из далекой страны, впервые входя в аудиторию гродненского университета, что спустя шесть лет придет сюда уже как коллега тех, кто посвящал ее в азы медицинской науки? Мечта, конечно, была, призналась Рашина Шанани, каждый ученик в чем-то хочет последовать путем своих учителей. Уровень образования в гродненском вузе студентка-отличница оценила по достоинству, как ценят его и во многих странах мира, именно поэтому продолжила учебу в клинической ординатуре именно здесь.И сегодня девушка с огромной благодарностью говорит о руководстве университета, кафедры нормальной физиологии, своих сегодняшних коллегах. За то, что приняли в свой коллектив, доверили ответственное дело - обучение будущих врачей, которые будут работать в разных странах. За поддержку и помощь не только в профессиональных, но и в обычных жизненных вещах. Ведь сегодня девушка из Шри-Ланки живет уже не в студенческом общежитии, а в арендованной квартире и, по сути, ощущает себя жительницей города на Немане."Успеваете ли путешествовать по Беларуси, знакомиться со страной?" - спрашиваем Рашину. "В Гродно, конечно, видела многое: замки, храмы, исторический центр. Очень люблю парки, прогулки в Пышках, вдоль Немана - одно из самых приятных занятий, на родине природа другая. Не раз бывала в Минске и с каждой поездкой открывала для себя что-то новое. Понравилась Лида с ее старинным замком".Из белорусской кухни девушке из Шри-Ланки полюбились, конечно, драники. "У вас очень вкусные молочные продукты и еще качественное мясо", - дополняет она. А на вопрос о другой нашей продукции ответила жестом: весь ее наряд, в котором она участвовала в работе международной конференции, полностью белорусский.В прошлом году в Беларусь, где уже седьмой год живет Рашина, впервые приехала ее мама. И, как говорит девушка, осталась в восторге, особенно от порядка и чистоты вокруг, от бережного отношения к природе.Сама же Рашина Шанани считает, что семь лет назад она сделала правильный выбор, приехав в Беларусь, которая стала для нее страной больших возможностей.Как рассказали в ГрГМУ, сегодня в университете обучается почти 1,3 тыс. иностранных учащихся, из них 669 из Шри-Ланки.-0-