Вузовские IT-проекты, боты-помощники. Какие цифровые решения разрабатывают и применяют в Витебской области

Начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ УВД Витебского облисполкома Надежда Касперович подчеркнула, что в последнее время водители все чаще стали пользоваться возможностью оформлять онлайн электронные европротоколы - при ДТП без привлечения сотрудников Госавтоинспекции. Кроме того, чат-бот МВД "Мы всегда рядом" стал популярен и среди жителей Витебщины, которые отправляют туда фото и видео нарушений ПДД, а также благодарности за службу отдельным сотрудникам. Она добавила, что для дорожной безопасности и профилактики травматизма также используются современные инженерные решения с использованием цифровых технологий. Например, в Витебске на одном из пешеходных переходов в центре города эффективно работают "говорящие" столбики, где появляются надписи "Стой" и "Иди", что сопровождается звуковым сигналом. Такие устройства помогают ориентироваться людям с нарушениями слуха или зрения, а также маленьким детям.-0-





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21 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Какие проекты в сфере высоких технологий разрабатывают студенты и насколько популярны у жителей Витебской области ИИ-помощники, рассказали участники круглого стола "Инновации в деле: как цифра меняет экономику и жизнь на Витебщине", передает корреспондент БЕЛТА.В Витебском государственном университете (ВГУ) имени П.М. Машерова на факультете математики и информационных технологий студенты и магистранты активно работают над проектами в сфере высоких технологий. Декан факультета Елена Залесская рассказала, что научные инновационные разработки ведутся по широкому спектру - для здравоохранения, образования, туризма, правоохранительных органов. Она отметила, что в вузе созданы семь учебных лабораторий с ведущими IT-организациями страны.Студенты и магистранты ВГУ разработали мобильное приложение для детского реабилитационно-оздоровительного центра "Жемчужина", где отдыхают ребята в том числе из районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Такой продукт помогает определить, насколько полноценное питание получают посетителей центра и какие физнагрузки им рекомендуются. Для военной кафедры вуза будущие айтишники разработали электронные тренажеры, например, для противотанкового ракетного комплекса и работы с беспилотниками."В большинстве разработок наши студентов применяют технологии дополненной реальности, а также искусственного интеллекта. Один из интересных проектов - виртуальная экскурсия по ВГУ. Наш университет полностью оцифрован, любой человек может зайти на наш сайт и "прогуляться" по аудиториям и лабораториям", - подчеркнула Елена Залесская.В числе инновационных проектов, реализуемых совместно с Витебским государственным медицинским университетом и уже апробированных медиками, - работа со снимками КТ и МРТ. На основе плоскостных снимков программа создает объемное изображение, которое могут использовать хирурги для определения размера опухолей или внутренних повреждений, стороны, откуда следует начинать операцию, чтобы минимизировать площадь вмешательства. Еще один полезный проект - телеграм-бот, который по графической ленте ЭКГ с помощью ИИ определяет, есть ли признаки инфракта или аритмии у пациента. "На многие разработки получены авторские свидетельства", - акцентировала внимание декан факультета математики и информационных технологий.Также на круглом столе представители энергетической и лесной отрасли, образования рассказали о различных цифровых продуктах, которые используются как специалистами, так и жителями региона. Это мобильные приложения, электронные дневники, онлайн-заказы с оплатой через систему ЕРИП, как, например, в лесхозах Витебщины, где можно оставить заявку на приобретение дров.