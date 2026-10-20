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Все вложенное возвращается заботой. Женщина из Кобрина воспитала 37 детей

Опубликовано:

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Регионы
20 октября 2026, 11:49

Все вложенное возвращается заботой. Женщина из Кобрина воспитала 37 детей

Новости темы "Год белорусской женщины"
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Ольга Деркач воспитала 37 детей. У нее уже 18 внуков и четверо правнуков. А началось все 32 года назад, когда по радио 24-летняя девушка услышала новость о строительстве Кобринской детской деревни и конкурсе на должность "замещающей мамы". Вакансию предлагали одиноким женщинам, готовым подарить свою любовь детям-сиротам. Ольга решила попробовать. Забота о лишившихся родительского тепла детях ни дня не была для нее обычной работой. В Неделю родительской любви корреспонденты БЕЛТА заглянули в гости в дом, где десятки мальчиков и девочек научились снова верить взрослым и обрели настоящую семью. 
 
В столь юном возрасте взять под опеку сирот - отнюдь не спонтанное решение. "Жизнь складывалась так, что как бы я от педагогики ни уходила, все равно к этому возвращалась. Со школьных лет было несколько таких моментов, - поделилась Ольга. - Мне было 24 года, хотелось сделать что-то полезное и нужное. Я была в числе нескольких женщин, которые пришли в Кобринскую детскую деревню. Тогда было построено 6 домов (сейчас их 15. - Прим. БЕЛТА). Мы в них обживались. Чтобы побыстрее навести уют и ускорить открытие, по ночам сами пытались собирать мебель, шили шторы, начищали паркет".
Первыми в доме поселились двое братьев-дошкольников. Они привыкали к новой обстановке и к Ольге. Она возила мальчишек в гости к своим родителям, пыталась показать детям, что они обрели свой дом и семью, которая постепенно росла. "Была ситуация: четверых детей разделили. Мы совершенно случайно узнали об этом. Двое мальчишек были у нас. Позвонили из дома малютки, сказали, что у них находятся еще двое братьев, и спросили, заберем ли мы их? Ну, конечно! Они все вместе здесь выросли", - рассказывая об этом, женщина не смогла сдержать слез. 
Она поддерживает отношения абсолютно со всеми ребятами, которые пришли в ее дом и сердце. "В нашей семье на сегодня 37 детей, а еще зятья и невестки. У меня родился уже 18-й внук, есть четыре правнука. И все они периодически приходят и приезжают. С теми, кто живет в Кобрине, видимся часто. Один из парней работает водителем-дальнобойщиком. Он все время в дороге, но после каждой поездки всегда забегает. Мои ребята живут в Минске, в Барановичах, в Бресте. Двое перебрались за границу, но мы с ними еженедельно на связи", - заметила многодетная мама. 
В Кобринской детской деревне мальчики и девочки оказываются после семейной трагедии. Кто-то из них потерял родителей, другие стали социальными сиротами. Чтобы они снова доверились взрослым и почувствовали себя в семье, нужен особый подход, много терпения и времени. Каждый ребенок - личность и по-своему переживает жизненные потрясения. На первых порах детям сложно говорить о том, через что им пришлось пройти. Кому-то требуется немалый период, чтобы раскрыться и рассказать о том, что творится внутри. 
"В основном все их проблемы, страхи, обиды на родителей выходят через поведение, чаще всего через агрессию. И тут пытаешься повлиять и на их поведение, и на их чувства. Это очень сложно. Получается все потихоньку, методом проб и ошибок. Может быть шаг-два вперед, а потом - три назад. Вроде бы все идет хорошо, а потом какой-то триггер - возвращаешься назад, и начинаем все снова. Сложно приходится в переходный возраст, который каждый переживает по-разному", - не скрывает Ольга Деркач. 
Путь к исцелению детских душ порой очень болезненный. Сложно представить, какие слова нужно подобрать, чтобы ребенку объяснить, что он не вернется к биологическим родителям. Не менее важно корректно донести, что в этой ситуации он не виноват. Обидно, что эту кропотливую работу может разрушить всего один звонок. "Приходится работать и с биологическими родителями, объяснять им, что, если они один раз позвонили, это не значит, что уже искупили вину перед ребенком, а, наоборот, только хуже делают. Горше только обещания из разряда "еще немного потерпи, и я заберу". Некоторые родители звонят и хвастаются своими успехами в любовных историях. Дети это тоже по-разному переживают", - с горечью добавила Ольга. 
Свое отношение к детям она показывает не словами, а поступками. "Какой бы ребенок ни пришел - он мой. Я готова терпеть, мириться, гнуться, но все равно дать ему почувствовать, что у него есть опора. Он не может двигаться вперед, когда находится в подвешенном состоянии и живет ожиданиями вернуться в родной дом. Немного по-другому все становится, когда у него появляется надежность. Ребенок понимает, что теперь у него есть защита и стабильность", - пояснила мать. 
По ее словам, не у всех детей получается обрести эту исцеляющую опору, потому что они сами сопротивляются. Показательным может быть опыт одной из ее девочек. "Она поступила в колледж, и была возможность вернуться в свою семью. Девочка поняла, что родным неинтересна. Только тогда она ощутила все, что мы пытались ей дать, и приняла это. У нее появился внутренний комфорт, наладилась учеба. Осознала, что жила иллюзиями четыре года. Пока она от них не избавилась, не открылась реальность. Все это время человек жил в подвешенном состоянии", - заметила собеседница. 

Ольга согревает детские сердца материнской любовью. Проявляется она в ласковых словах и добром отношении, приобщении к труду. Результат такого отношения виден спустя время, когда парни и девушки уходят в самостоятельную жизнь: учатся, работают, заводят отношения и семью. Все вложенное возвращается ответной заботой. 
Надо ли говорить, какой праздник самый главный в этой большой семье? В День матери Ольга Деркач принимает поздравления с утра до вечера. Вот и в этот раз ребята попросили ее освободить от планов выходной, чтобы собраться всем вместе. Сделав простые подсчеты, понимаешь, что в доме яблоку негде было упасть.

"Девочки на кухне берут организацию на себя, парни - возле костра, а я отдыхаю, могу с маленькими внуками посидеть. Когда собираемся все вместе, дети вспоминают разные случаи, веселятся, хотя раньше, может, и не до смеха было. Здесь дети живут обычной семейной жизнью. Мы все делаем вместе", - подчеркнула многодетная мама. 

Например, если в доме ремонт, кто-то обдирает старые обои, кто-то моет шкафы - в общем, дело найдется каждому. В пору консервации тоже требуется много рук. Совместные занятия объединяют, учат бережнее относиться к сделанному своим трудом, а бытовые навыки непременно пригодятся в будущем. 

"У нас недавно появилась традиция - семейные путешествия на поезде. Это была идея ребят. Мы уже были в Полоцке, в Гродно и Минске. Первый раз было страшно, как все сложится. План действий разрабатываем дома, кто что делает в поездке, кто за кем присматривает, и все получается спокойно. В следующий раз думаем поехать в Гомель или Витебск, еще не определились. Поездки семьей очень объединяют, мы заботимся друг о друге, учимся быть в обществе", - рассказала собеседница. 
Сейчас в доме Ольги Деркач в Кобринской детской деревне живут четверо мальчиков и три девочки. Как и их сверстники, они учатся в школе, занимаются домашними делами, строят планы на будущее. Остальные парни и девушки нашли свою дорогу в жизни, некоторые создали семьи, привозят в гости детей и внуков. Они умеют любить и быть счастливыми - именно этому посвятила жизнь их мама Оля.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,
фото Виолетты ЮЖАКОВОЙ,
БЕЛТА.-0- 
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Кобрин репортаж семья
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