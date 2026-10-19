19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение поездов на участке Колодищи - Городище временно приостановлено из-за падения автокрана на железнодорожные пути и повреждения контактной сети. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.
Для ликвидации последствий аварии и восстановления движения на участок направлены специальные восстановительные бригады с необходимой техникой и оборудованием.
В связи с произошедшим на данном участке движение поездов временно остановлено. Ряд поездов в направлениях Минск - Орша и Орша - Минск будет следовать с задержкой. Отдельные поезда региональных линий экономкласса отменены.
В пресс-центе отметили, что Белорусская железная дорога принимает все возможные меры для скорейшего восстановления графика движения. Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок.-0-
Регионы
19 октября 2026, 19:38
Временно приостановлено движение поездов на участке Колодищи-Городище из-за ЧП с автокраном
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