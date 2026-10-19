Временно приостановлено движение поездов на участке Колодищи-Городище из-за ЧП с автокраном

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение поездов на участке Колодищи - Городище временно приостановлено из-за падения автокрана на железнодорожные пути и повреждения контактной сети. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.По информации ведомства, при проведении строительно-монтажных работ сторонней организацией произошло опрокидывание автокрана на железнодорожные пути. В результате происшествия никто не пострадал, однако оказалась повреждена контактная сеть.Для ликвидации последствий аварии и восстановления движения на участок направлены специальные восстановительные бригады с необходимой техникой и оборудованием.В связи с произошедшим на данном участке движение поездов временно остановлено. Ряд поездов в направлениях Минск - Орша и Орша - Минск будет следовать с задержкой. Отдельные поезда региональных линий экономкласса отменены.В пресс-центе отметили, что Белорусская железная дорога принимает все возможные меры для скорейшего восстановления графика движения. Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок.-0-