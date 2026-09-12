12 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле работают современные заводы, фабрики, а люди трудятся с улыбкой на лице. Это подчеркнул в беседе с журналистами во время праздничных мероприятий по случаю 884-летия Гомеля руководитель официальной делегации Гянджи (Азербайджан), заместитель главы исполнительной власти города Адиль Тагиев, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам руководителя делегации города-побратима Гомеля, немалые перспективы для партнерства и в сфере туризма.
Говоря о том, что особенно впечатляет в Гомеле, Адиль Тагиев поделился: "Меня впечатлили предприятия. Не во многих городах и странах возможно увидеть предприятия, которые работают на полную мощь. Это прекрасно. Гомельчане трудолюбивые. У вас заводы, фабрики современные, люди работают с улыбкой на лице. Это самое главное. Это ваше достижение".-0-
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12 сентября 2026, 14:05
"Впечатлили предприятия и трудолюбие местных жителей". Гость праздника в Гомеле из азербайджанского города-побратима
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