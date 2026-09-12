"Впечатлили предприятия и трудолюбие местных жителей". Гость праздника в Гомеле из азербайджанского города-побратима

12 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле работают современные заводы, фабрики, а люди трудятся с улыбкой на лице. Это подчеркнул в беседе с журналистами во время праздничных мероприятий по случаю 884-летия Гомеля руководитель официальной делегации Гянджи (Азербайджан), заместитель главы исполнительной власти города Адиль Тагиев, передает корреспондент БЕЛТА.Как напомнил Адиль Тагиев, древний город Азербайджана Гянджа - побратим с Гомелем. "У нас давние отношения с Гомелем, дружественные связи в промышленной части. В Гяндже находится автомобильный завод, который собирает автомобили МАЗ, тракторы "Беларус", комбайны, производимые на "Гомсельмаше". У нас тесные связи и в культурном отношении. Намечается улучшить связи между нашими университетами. У нас в городе три государственных университета - сельскохозяйственный, технологический и государственный университет. И в этом направлении большие перспективы - вплоть до дуальных дипломов", - отметил он.По словам руководителя делегации города-побратима Гомеля, немалые перспективы для партнерства и в сфере туризма.Говоря о том, что особенно впечатляет в Гомеле, Адиль Тагиев поделился: "Меня впечатлили предприятия. Не во многих городах и странах возможно увидеть предприятия, которые работают на полную мощь. Это прекрасно. Гомельчане трудолюбивые. У вас заводы, фабрики современные, люди работают с улыбкой на лице. Это самое главное. Это ваше достижение".-0-