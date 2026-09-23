Вовремя помочь. Прокуратура Гродненской области инициировала допмеры по защите детей от домашнего насилия

23 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области инициировала перед областными органами управления принятие ряда мер, направленных на предотвращение насилия в отношении детей, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Гродненской области.
Результаты надзорной деятельности органов прокуратуры свидетельствуют о наличии проблемных моментов в предупреждении насилия в отношении детей, отметили в ведомстве. Особую обеспокоенность вызывают факты совершения противоправных действий совместно проживающими с несовершеннолетними лицами. В этом году в регионе восемь несовершеннолетних признаны потерпевшими от преступлений, совершенных членами семьи. Пять детей пострадали от особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы, другие - от преступлений против жизни и здоровья, а также угрозы убийством.
К примеру, в январе 2026 года прокурор Волковысского района возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения напал на сына, который в итоге временно потерял сознание. Приговором суда мужчина признан виновным в угрозе убийством, ему назначено наказание в виде общественных работ.
В прокуратуре области отметили, что основная проблема в этой сфере - несвоевременная помощь детям из неблагополучных семей. Зачастую критерии социально опасного положения фиксировались уже после совершения преступлений. В трех случаях из-за реальной угрозы детей пришлось изъять из семьи.
В области также зафиксированы факты домашнего насилия в отношении несовершеннолетних. С начала года по требованию прокуроров органы внутренних дел привлекли к административной ответственности 17 человек, совершивших правонарушения против собственных детей. Большинство виновных были пьяны в момент совершения правонарушения.
К примеру, по требованию прокурора Щучинского района начат административный процесс в отношении 32-летнего местного жителя, который дважды ударил 13-летнего пасынка по голове, чем причинил телесные повреждения, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья. Постановлением суда Щучинского района мужчине назначен штраф в размере 20 базовых величин.
По итогам проведенного анализа заместитель прокурора Гродненской области в адрес заместителя председателя Гродненского облисполкома внес представление. Перед областными органами управления инициировано принятие ряда мер, направленных на повышение эффективности деятельности субъектов профилактики в сфере предупреждения семейного насилия, своевременное выявление факторов риска, влекущих причинение вреда здоровью детей. Исполнение акта прокурорского надзора взято на контроль.-0-
Регионы
23 сентября 2026, 14:01
Вовремя помочь. Прокуратура Гродненской области инициировала допмеры по защите детей от домашнего насилия
Фото прокуратуры Гродненской области
Новости рубрики Регионы
Судэксперты из Гомеля помогли следствию изъять данные из сломанного телефона подозреваемого в наркообороте
Выполнение задач в особых условиях. Какие вводные отработают на командно-штабных учениях УВД в Гомеле
Главное
Топ-новости
Совет Республики одобрил ратификацию соглашения с Россией о взыскании задолженности по исполнительным документам
Взаимодействие оборонных ведомств Беларуси и Вьетнама опирается на прочную историческую основу - Минобороны
Паспорта готовности к отопительному сезону в Беларуси получили около 98% теплоисточников и потребителей
Молодежь сегодня не считает карьеру и семью взаимоисключающими понятиями - Шпилевская на женском форуме
С нами интереснее