Вовремя помочь. Прокуратура Гродненской области инициировала допмеры по защите детей от домашнего насилия

23 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области инициировала перед областными органами управления принятие ряда мер, направленных на предотвращение насилия в отношении детей, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Гродненской области.



Результаты надзорной деятельности органов прокуратуры свидетельствуют о наличии проблемных моментов в предупреждении насилия в отношении детей, отметили в ведомстве. Особую обеспокоенность вызывают факты совершения противоправных действий совместно проживающими с несовершеннолетними лицами. В этом году в регионе восемь несовершеннолетних признаны потерпевшими от преступлений, совершенных членами семьи. Пять детей пострадали от особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы, другие - от преступлений против жизни и здоровья, а также угрозы убийством.



К примеру, в январе 2026 года прокурор Волковысского района возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения напал на сына, который в итоге временно потерял сознание. Приговором суда мужчина признан виновным в угрозе убийством, ему назначено наказание в виде общественных работ.



В прокуратуре области отметили, что основная проблема в этой сфере - несвоевременная помощь детям из неблагополучных семей. Зачастую критерии социально опасного положения фиксировались уже после совершения преступлений. В трех случаях из-за реальной угрозы детей пришлось изъять из семьи.



В области также зафиксированы факты домашнего насилия в отношении несовершеннолетних. С начала года по требованию прокуроров органы внутренних дел привлекли к административной ответственности 17 человек, совершивших правонарушения против собственных детей. Большинство виновных были пьяны в момент совершения правонарушения.



К примеру, по требованию прокурора Щучинского района начат административный процесс в отношении 32-летнего местного жителя, который дважды ударил 13-летнего пасынка по голове, чем причинил телесные повреждения, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья. Постановлением суда Щучинского района мужчине назначен штраф в размере 20 базовых величин.



По итогам проведенного анализа заместитель прокурора Гродненской области в адрес заместителя председателя Гродненского облисполкома внес представление. Перед областными органами управления инициировано принятие ряда мер, направленных на повышение эффективности деятельности субъектов профилактики в сфере предупреждения семейного насилия, своевременное выявление факторов риска, влекущих причинение вреда здоровью детей. Исполнение акта прокурорского надзора взято на контроль.-0-