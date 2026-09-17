17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Восемь котельных в Гомельской области переведут на пеллеты в нынешнем году. Об этом сообщил журналистам начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома Дмитрий Соцкий - вопрос о готовности организаций Гомельской области к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов и о подготовке к содержанию скота в зимне-стойловый период рассмотрели на заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.Как обратил внимание Дмитрий Соцкий, область подготовилась к встрече зимы. "Так, на 1 сентября были получены все паспорта готовности теплоисточников, на текущую дату уже имеются все паспорта готовности теплопотребителей, т.е. область готова к наступлению холодов", - отметил он.По словам руководителя, при подготовке к отопительному сезону в регионе провели значительный объем работ. "Были заменены и тепловые сети, водопроводные, канализация, т.е. работа проводилась по многим направлениям", - подчеркнул начальник главного управления.Он напомнил и об актуальности задачи по переводу котельных на местные виды топлива. "Мы на постоянной основе этим занимаемся. В текущем году будет переведено восемь котельных на пеллеты. Наступают пусконаладочные работы. Котельные будут запущены в текущем году", - рассказал Дмитрий Соцкий.-0-