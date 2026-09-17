Восемь котельных в Гомельской области переведут на пеллеты в нынешнем году

- Паспорта готовности к отопительному сезону в Гомельской области получили все теплоисточники и потребители
По словам руководителя, при подготовке к отопительному сезону в регионе провели значительный объем работ. "Были заменены и тепловые сети, водопроводные, канализация, т.е. работа проводилась по многим направлениям", - подчеркнул начальник главного управления.
Он напомнил и об актуальности задачи по переводу котельных на местные виды топлива. "Мы на постоянной основе этим занимаемся. В текущем году будет переведено восемь котельных на пеллеты. Наступают пусконаладочные работы. Котельные будут запущены в текущем году", - рассказал Дмитрий Соцкий.-0-